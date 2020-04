Kinder malen für Menschen mit Behinderung

Nicht nur Senioren sind in Marthashofen wegen der Corona-Krise von der Außenwelt praktisch abgeschottet. Auch die Bewohner des dort ebenfalls aktiven Sozialtherapeutischen Netzwerks dürfen keinen Besuch bekommen.

Grafrath – Nun machten Kinder den erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung eine Freude.

Allzu viel Besuch bekommen die zehn im Wohnheim Johannes in Marthashofen betreuten Menschen meist ohnehin nicht. „Wir haben nur noch zwei Bewohner, zu denen regelmäßig die Eltern gekommen sind“, berichtet Helga Mayr vom Sozialtherapeutischen Netzwerk, einem Betreuungsverein mit Sitz in Eresing (Landkreis Landsberg). Doch nach dem von der Regierung verfügten Betretungsverbot aufgrund der Corona-Pandemie ist nun auch dieser Kontakt nach außen passé.

Dieses Schicksal hat auch die Grafratherin Tanja Jelinek bewegt. Deshalb hat sie ihre zwei Kinder Lena (6) und Florian (10) sowie deren Klassenkameraden und Freunde aktiviert, um Bilder für die Bewohner des Wohnheims zu malen. Knapp 40 Zeichnungen kamen zusammen, über die sich die Bewohner des Wohnheims sehr gefreut haben, wie Helga Mayr sagt.

„Die Idee entstand eigentlich aus Langeweile“, erzählt Tanja Jelinek. „Die Kinder müssen irgendwie beschäftigt werden.“ Nach dem Besuchsverbot in Marthashofen sei so der Gedanke erwachsen, den Menschen dort eine Freude zu machen. Einen persönlichen Bezug in Form eines Angehörigen hat die zweifache Mutter zum Wohnheim Johannes zwar nicht. „Ich kenne aber Helga Mayr.“ Und so war recht schnell klar, wer die Bilder bekommen soll.

In einer WhatsApp-Gruppe hat die Grafratherin andere Eltern kontaktiert, um auch deren Kinder zum Malen von Bildern aufzurufen. Mit Erfolg. Am Ende waren es 14 Buben und Mädchen im Alter von vier bis zehn Jahren, die zu Stift und Papier gegriffen haben. Die Motive sind vielfältig: Osterbilder gibt es ebenso wie Frühlingsmotive mit viel gemalter Sonne. Einige Kinder haben Porträts von sich selbst gemalt, manche Mädchen ihre Ponys, manche Buben Feuerwehrleute oder Polizisten. „Ein paar Kinder haben sogar ein Huhn gebastelt“, sagt Tanja Jelinek.

Die Kinder, die ihnen mit den Werken eine Freude gemacht haben, durften die Bewohner wegen des Betretungungsverbots nicht kennenlernen. Sowohl das Einsammeln der Bilder wie auch die Übergabe an den Betreuungsverein verlief – den Vorgaben der Regierung entsprechend – kontaktfrei. „Die anderen Familien haben ihre Bilder bei uns in den Briefkasten eingeworfen“, erzählt Tanja Jelinek. Sie leitete die Werke dann an Helga Mayr weiter.

Die ebenfalls in Grafrath lebende Betreuerin des Sozialtherapeutischen Netzwerks teilte die Freude ihrer Bewohner über die Aktion: „Das war wirklich eine nette Idee.“ Ob ihre Schützlinge mit zum Teil schweren geistigen Behinderungen komplett erfasst hätten, dass fremde Kinder an sie denken, könne sie zwar nicht sagen. „Aber alleine die Tatsache, dass etwas von außen gekommen ist, hat ihnen eine große Freude gemacht.“