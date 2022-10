„Kein Bedarf“: Klare Absage an Sicherheitswacht

Von: Andreas Daschner

Mit dem Wappen auf dem Ärmel: Seit 2003 schon gibt es in bayerischen Städten und Gemeinden Sicherheitswachten. © dpa

In Grafrath, Kottgeisering und Schöngeising wird es vorerst keine Sicherheitswacht geben.

Grafrath – Bei der Versammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) sahen die Mitglieder keinen Bedarf an den ehrenamtlichen Helfern, die die Polizei unterstützen. Nina Vallentin, Leiterin der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck, hatte das Projekt zuvor vorgestellt.

Sicherheitswachten sind ausgewählte Menschen aus der Bevölkerung, die Präsenz zeigen sollen. Sie sind aber nicht mit polizeilichen Befugnissen ausgestattet. Zwar haben sie das sogenannte Jedermannsrecht, das – wie der Name schon sagt – jedem die Möglichkeit gibt, legal einen Straftäter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Darüber hinaus dürfen sie im Rahmen der Sicherheitswacht Personen befragen und deren Daten aufnehmen. Die Anwendung von Zwang ist über eine etwaige Selbstverteidigung hinaus aber nicht möglich.

Genau diese Rolle sehen die Mitglieder VG-Versammlung im ländlichen Bereich aber kritisch. So glaubt Hartwig Hagenguth aus Grafrath, dass Mitglieder der Sicherheitswacht in einem recht kleinen Ort, wo jeder jeden kenne, ein Autoritätsproblem haben: „In kleineren Orten werden sie vielleicht nicht so ernst genommen.“

Schöngeisings Vizebürgermeister Thomas Betz hält Sicherheitswachen grundsätzlich zwar für sinnvoll, sieht im ländlichen Bereich aber wenig Grundlage dafür. „Vielleicht kann man sie einrichten und nur bei Bedarf einsetzen“, sagte er – beispielsweise um das Sicherheitsgefühl bei den Bürgern zu erhöhen, wenn im Zuge der Energiekrise die Straßenbeleuchtung mal dunkel bleiben sollte. Oder wenn die Zahl der Einbrüche in der dunkelen Jahreszeit steigt. Vallentin meinte jedoch, dass der Einsatz schon kontinuierlich erfolgen sollte.

Schöngeisings Rathauschef Thomas Totzauer schlug in die gleiche Kerbe: „Das ist eine gute Sache – dort wo es Sinn ergibt.“ Und das ist seiner Meinung nach dort, wo es zu Menschenansammlungen komme, also im städtischen Bereich. „Für Schöngeising sehe ich im normalen täglichen Leben keinen Bedarf.“

Ebenso sieht es Arthur Mosandl für Grafrath. Auch Gerald Kurz aus Grafrath sagte: „Ich kann mir das auf dem Land gar nicht vorstellen.“ Nach diesen Rückmeldungen erklärte der VG-Vorsitzende und Grafrather Bürgermeister Markus Kennerknecht, das Thema Sicherheitswacht in der VG vorerst nicht weiter zu verfolgen.

