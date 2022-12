Podiumsdiskussion mit Aktivist: Sind beim Klimaprotest alle Mittel recht?

Von: Andreas Daschner

Zwei Klima-Aktivisten nehmen an einer Protestaktion der Gruppe Letzte Generation teil. Sie versuchen, sich auf einer Straße in München festzukleben. © Peter Kneffel

Wie populistisch darf Klimaprotest sein? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Teilnehmer einer Podiumsdiskussion in der Michaelkirche Grafrath.

Grafrath – Mit dabei: Klimaaktivist Ernst Hörmann von der Gruppe Letzte Generation, die derzeit mit umstrittenen Festklebe-Aktionen in Berlin und München für Aufregung sorgt.

Rund 50 Besucher waren in die evangelische Michaelkirche gekommen, alle dem Klimaschutz offensichtlich sehr zugetan. Die Aktionen der Letzten Generation waren dennoch nicht unumstritten – obwohl Hörmann ein flammendes Plädoyer für die Anliegen der Aktivisten hielt. Hörmann kommt aus Freising und ist 72 Jahre alt. In der Letzten Generation engagiert er sich vor allem wegen seiner acht Enkel.

Vernichtung

Die erwarte eine ungewisse Zukunft, wie der Klimaschützer ausführte. „Deutschland müsste bis 2027 klimaneutral sein“, sagte er mit Blick auf das Ziel, dass sich die Erde bis 2100 um nicht mehr als 1,5 Grad erwärmen soll. Die Regierung habe nun das Ziel ausgegeben, Deutschland solle bis 2045 klimaneutral werden. „Das ist Schwarz auf Weiß die Vernichtung unserer Zivilisation.“

Mit auf dem Podium hörten Ella Wörrlein (Fridays for Future/FFF), Monika Glammert-Zwölfer (Klimaschutzreferentin in Grafrath) und ihre Raistinger Amtskollegin Maiken Winter sowie Klaus Bundy (Umweltbeirat in Germering) den düsteren Prognosen Hörmanns zu. Dass es Proteste gibt, begrüßten sie alle. Über deren Form gab es aber durchaus unterschiedliche Ansichten.

Fridays for future: Gruppe gespalten

Dass die Letzte Generation Kunstwerke mit Tomatensoße und Kartoffelpüree beschmiert hat und sich auf Straßen festklebt, hält Wörrlein für zu populistisch. „Das holt nicht die 1,4 Millionen Menschen ab, die wir mit Fridays for Future erreicht haben.“ Dies sei aber nur ihre persönliche Meinung, bei ihrer Gruppierung gebe es auch Mitglieder, die die Aktionen der Letzten Generation gut hießen.

Jeder hätte mehr tun müssen

Diskussion in der Michaelkirche: (v.l.) Ella Wörrlein (Fridays for future), Ernst Hörmann (Letzte Generation), Maiken Winter (Klimaschutzreferentin Raisting). © ad

Winter sagte indessen, dass sie überlege, bei der Letzten Generation mitzumachen – offenbar auch aus einem gewissen Schuldgefühl heraus. „Wir alle sind schuld, dass die Letzte Generation auf die Straße geht.“ Jeder, der vom Klimawandel gewusst habe, hätte mehr tun müssen. Sie halte es für unverantwortlich, dass die Letzte Generation kriminalisiert werde. „Die Politik ist es, die sich schuldig macht.“

Seriöses Auftreten zur Themenplatzierung

Klaus Bundys Ansatz in Sachen Klimaschutz ist indessen ein anderer: „Ich versuche, durch seriöses Auftreten die Klimaschutzmaßnahmen in der Mitte der Gesellschaft zu platzieren.“ Aktionen wie von der Letzten Generation halte er für eher kontraproduktiv. „Man muss nicht gegen den Strom schwimmen, sondern versuchen, den Strom in eine bestimmte Richtung zu lenken.“

Ignoranz in der Kommunalpolitik

Das versucht auch Monika Glammert-Zwölfer in ihrer kommunalpolitischen Arbeit als Referentin im Grafrather Gemeinderat, ist dabei aber zunehmend frustriert. „Ich bin in der Kommunalpolitik mit großer Ignoranz konfrontiert“, klagte sie. Die Letzte Generation sieht sie ein wenig zwiespältig. „Auch mich nerven die Aktionen manchmal total. Das ist nicht meine Art des Protests.“ Trotzdem will Glammert-Zwölfer, dass die Gruppierung weitermacht. „Wir müssen auf allen Ebenen stören, um den Klimaschutz zu erreichen“, sagte sie.

Hörmann hat aktuell Probleme mit der Justiz, weil er sich bereits auf Fahrbahnen festgeklebt hat. Aufhören will er aber nicht. „Ich setze mich weiter auf die Straße“, sagte er. „Alles, was mir passiert, ist nichts im Vergleich zu dem, was auf unsere Kinder zukommt.“

