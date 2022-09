Konzept für Sturzfluten

Von: Andreas Daschner

Von den überfluteten Feldern flossen die Wassermassen in Olching in die Sommerstraße. Sie drohten Keller zu überschwemmen. Mit vier Pumpen und durch 500 Meter Schlauch leitete die Feuerwehr das Wasser in den Starzelbach ab. So wurde der Grundwasserspiegel großflächig abgesenkt. © Weber

Die furchtbaren Bilder der Sturzflut im Ahrtal im vergangenen Jahr dürften viele noch im Gedächtnis haben. Starkregenereignisse und Hochwasser könnten auch hierzulande zu großen Schäden führen.

Grafrath – In Grafrath will man deshalb nun ein Konzept für ein Sturzflut-Management erstellen lassen.



„Im Rahmen der Bauleitplanung sind die Auswirkungen von Starkregen immer wieder ein Thema“, sagt Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) auf Nachfrage. Aus diesem Grund soll das Gemeindegebiet nun für die Erstellung eines Konzepts begutachtet werden.



In der Folge würden Maßnahmen und Strategien zum Schutz vor Sturzfluten entwickelt. Grundsätzlich muss die Gemeinde die in ihrer Höhe noch nicht bekannten Kosten nicht alleine tragen: Es steht ein Förderprogramm in Aussicht, über das 75 Prozent, maximal aber 150 000 Euro der Kosten bezahlt werden können.



Viele Kommunen im Landkreis gehen derzeit ein solches Konzept an. Zum Beispiel die Starzelbach-Anrainer Eichenau und Alling, Türkenfeld hat den Höllbach im Blick, die Gemeinde Maisach den gleichnamigen Fluss.

