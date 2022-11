Künftig sechs Sirenen für Katastrophenfälle

Von: Andreas Daschner

Teilen

Grafrath kauf Sirenen © Jens Büttner/dpa

Die zwei Warnsirenen auf dem Bürgerstadl und an der Hauptstraße in Grafrath werden im kommenden Jahr erneuert.

Grafrath – Außerdem bekommt die Kommune dann auch vier Sirenen an neuen Standorten, um bei Katastrophenfällen die Bevölkerung besser informieren zu können.

Dass die Gemeinde ihr Sirenenarsenal aufstocken wird, hatte der Gemeinderat bereits beschlossen. Nun brachte Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) das Thema früher als erwartet erneut aufs Tapet. Denn wie die Verwaltung nun festgestellt hat, muss der Auftrag noch in diesem Jahr vergeben werden, wenn die Gemeinde die staatlichen Zuschüsse nicht verspielen will. Bis zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten in Höhe von gut 90 000 Euro trägt die Regierung von Oberbayern.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, das Vergabeverfahren nun zu beginnen. „Angesichts des Themas Blackout ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir bei den Sirenen zügig vorankommen“, meinte Rathauschef Kennerknecht. ad

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.