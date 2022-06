Öffentliche E-Ladesäulen geplant

Von: Andreas Daschner

Elektroauto an Ladesäule © Jonas Walzberg / dpa

Öffentliche Ladesäulen für E-Autos sollen in Grafrath entstehen. Das ist der erste Antrag, der durch die Initiative „Grafrath klimafreundlich“ im Gemeinderat gestellt wurde.

Grafrath – Nun will die Gemeinde das Gespräch mit den Stadtwerken suchen, die als Partner für ein kleines Ladesäulennetz wirken sollen.

Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) sagte, es müsse geprüft werden, ob es Sinn macht, dass die Gemeinde sich selbst einbringt oder, ob man einen Partner sucht. Die Stadtwerke sind nicht nur Stromversorger in Grafrath, sie haben nach Kennerknechts Ansicht auch die nötige Erfahrung. In einem zweiten Schritt müssten dann Standorte gesucht werden. Für Kennerknecht sind Ladesäulen am Bürgerstadl oder am Rathaus denkbar. „Für schwierig halte ich dagegen einen Standort am Bahnhof.“ Dort würden sich die Autofahrer morgens hinstellen, mit der S-Bahn weiterfahren und die Säule den ganzen Tag blockieren.

Karl Ruf (CSU/BV) regte die Prüfung einer Schnellladesäule an. „Die sind immer mehr im Kommen.“ Ebenso müsse man die Ladesäulen-Standorte mit der geplanten Mobilitätsstation abstimmen. Auch das könne man mit den Stadtwerken klären. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig dafür aus, die Stadtwerke zu kontaktieren.

Für Irritationen hatte gesorgt, dass der Antrag für die Ladesäulen zweimal einging: einmal von einem CSU-Mitglied aus der Initiative, zum anderen von der zuständigen Arbeitsgruppe. Kennerknecht bat daher darum, sich künftig innerhalb der Initiative besser abzustimmen. ad

