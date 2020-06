Mehr Sicherheit dank breiterer Straße und neuem Radweg

Der Landkreis Fürstenfeldbruck baut die Kreisstraße FFB 6 südlich von Mauern bis zur Landkreisgrenze zu Starnberg aus. Entlang der Fahrbahn entsteht zusätzlich ein neuer Geh- und Radweg.

Mauern – Die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler, Verkehrsreferent Jan Halbauer sowie Hoch- und Tiefbaureferent Johann Wörle führten gemeinsam mit dem Bürgermeister von Grafrath, Markus Kennerknecht, den symbolischen Spatenstich für das Projekt aus.

Aufgrund der geringen Straßenbreite von teilweise weniger als 5,5 Metern sowie der ungenügenden Standfestigkeit des Untergrundes waren für den Streckenabschnitt aufwendige, langjährige Planungsarbeiten erforderlich. Die erneuerte Kreisstraße wird nach Fertigstellung durchgehend mindestens sechs Meter breit sein, der Geh- und Radweg bekommt eine Breite von drei Metern und wird zudem als Wirtschaftsweg ausgebaut.

Durch die Anlage eines neuen Geh- und Radweges soll die Verkehrssicherheit für Fußgänger und insbesondere Radfahrer wesentlich verbessert werden, handelt es sich doch um eine beliebte Ausflugsstrecke ins Fünf-Seen-Land. Zusätzlich zu dem separaten Geh- und Radweg wird am Ortsausgang von Mauern eine Verkehrsinsel errichtet, die zugleich als Querungshilfe für Fußgänger und vorsichtig fahrende Radfahrer dient. Die sportlicheren Radfahrer und Rennradfahrer können die eigens hierfür abmarkierte Abbiege-spur nutzen, um den Radweg auf der Ostseite der Straße zu erreichen.

Im Zuge der Baumaßnahme wird ferner die Wasserleitung ab der Einmündung Römerstraße nach Süden erneuert. Außerdem wird die Stromleitung im Bereich der Verkehrsinsel verlegt sowie Kabel für die Beleuchtung der Querungshilfe eingebracht. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Mitte August abgeschlossen sein.

Grundstücke erworben

Um überhaupt mit den Arbeiten beginnen zu können, mussten im großem Umfang Grundstücke von den Anliegern erworben werden. Die Baukosten des knapp 1000 Meter langen Abschnitts werden einschließlich des Geh- und Radweges mit Angleichung der Seitenbereiche, Erstellung der Verkehrsinsel und Entsorgung der alten, teerbelasteten Straßendecke voraussichtlich rund eine Million Euro betragen. Nicht enthalten sind die Aufwendungen für Grunderwerb, Planung, Beleuchtung, Wasserleitungserneuerung und Bodenentsorgung. Unterstützung könnte es durch staatliche Zuschüsse geben. Fördermittel wurden bei der Regierung von Oberbayern beantragt, die eine Bezuschussung für den Straßen- sowie Geh- und Radwegbau bereits in Aussicht gestellt hat.

Für die Arbeiten ist es nötig, die Kreisstraße FFB 6 ab der Einmündung der Kreisstraße FFB 7 (Römerstraße) in Mauern bis Etterschlag zu sperren. Die Umleitung für den Kfz-Verkehr erfolgt ab Mauern über Grafrath und die B 471 nach Inning und von dort über die Kreisstraße STA 1 zurück nach Etterschlag. Die Umleitung in Gegenrichtung erfolgt in entsprechend umgekehrter Reihenfolge. Die Umleitung für Radfahrer läuft ab Mauern über den Inninger Weg sowie Feld- und Waldwegen zurück auf die Straße nach Etterschlag. Hier gilt die Umleitung in Gegenrichtung ebenfalls in entsprechend umgekehrter Reihenfolge. Diese Umleitung ist jedoch nicht für Rennradfahrer geeignet. Diese sollen die Route des Kfz-Verkehrs über Grafrath und Inning nach Etterschlag nutzen.