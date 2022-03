Neue Staffel Love Island: Sie sucht auf der Fernseh-Liebesinsel ihr Glück

Von: Lisa Fischer

Ist Single: Love Island-Kandidatin Vanessa Leani (26) aus Grafrath. © RTL 2

Vanessa Leani aus Grafrath möchte in TV-Format neue Erfahrungen machen und einen Partner finden. Im Interview erklärt sie, was sie sich von der Teilnahme erwartet.

Grafrath – In der RTL-2-Reality-Show „Love Island“ lebt eine Gruppe von Kandidaten in einer Villa auf Teneriffa, isoliert von der Außenwelt und unter Beobachtung von Videokameras. Alle sind Single und suchen die große Liebe. Die Frauen und Männer kommen nur eine Runde weiter, wenn sie einen Partner gefunden haben. Zwischen diesen Entscheidungen müssen sie an Spielen und Wettbewerben teilnehmen. Das am Ende verbleibende Siegerpaar bekommt 50 000 Euro.

Die Grafratherin Vanessa Leani ist eine der Kandidatinnen der neuen Staffel und bereits auf der Insel. Im Tagblatt-Interview verrät die 26-Jährige, was sie sich von der Teilnahme erwartet.

Frau Leani, wie ist die Idee entstanden, an der Show teilzunehmen?

Es war eine spontane Eingebung. Ich habe mich beworben – und es hat geklappt. Ich kannte „Love Island“ aus dem Fernsehen und habe es zuletzt umso mehr verfolgt.

Sind Sie schon einmal im Fernsehen aufgetreten?

Nein, das ist das erste Mal. Es ist für mich sehr emotional. Ich träume gerade viel, viel mehr als zuhause. Weil viele neue Eindrücke da sind.

Waren Sie schon einmal auf Teneriffa?

Tatsächlich noch nicht, aber es ist sehr, sehr schön. Nur etwas windig aktuell. Ansonsten ist hier alles optimal, ich habe alles, was ich möchte – vor allem leckeres Essen. (lacht)

Was erwarten Sie sich von der Sendung?

Auf jeden Fall eine neue, sehr spannende Erfahrung für mich. Und im allerbesten Fall natürlich, dass ich jemanden kennenlerne, mit dem es weitergeht, auch nach der Sendung. Meine letzte Beziehung ist sechs Monate her.

Nach und nach kommen immer wieder neue Singles in die Villa, die die Pärchen aufmischen. Sind Sie unter diesen Nachrückern dabei oder schon ab der ersten Folge zu sehen?

Das weiß ich noch nicht. Das erfahre ich erst kurz vor der ersten Folge am Montag. Für mich bleibt es also spannend.

Die siebte Staffel von „Love Island“ startet am Montag, 21. März, um 20.15 Uhr auf RTL 2. Bis zum Finale am Montag, 11. April, laufen die Folgen montags bis freitags sowie sonntags jeweils ab 22.15 Uhr.