Oldtimer rollen ohne Motor durch Grafrath

An der Germeringer Stadthalle startet am Sonntag, 8. Oktober, wieder die Zehn-Seen-Classic-Rallye für Oldtimer. Auch durch Grafrath wird gefahren – dort steht sogar eine besondere Prüfung auf dem Programm.

Grafrath/Germering– An der Germeringer Stadthalle startet am Sonntag, 8. Oktober, wieder die Zehn-Seen-Classic-Rallye für Oldtimer. Auch durch Grafrath wird gefahren – dort steht sogar eine besondere Prüfung auf dem Programm.

Es ist die größte Oldtimer-Tagesveranstaltung in Bayern, über 130 Teams sind dabei. Veranstalter Pascal Kapp sagt: „Am Nachmittag darf sich unter anderem die Gemeinde Grafrath auf das bunte Starterfeld freuen.“ An der Schule findet die sogenannte Rollprüfung statt.

Wie funktioniert das? „An der Schule geht die Hauptstraße in Richtung Kreisverkehr bergab und die Teilnehmer müssen mit ihren Oldtimern – Motor ist aus! – bis etwa zur Höhe des Rathauses rollen“, erklärt Kapp. Gestartet wird nach der Funkuhr, und am Ende der Strecke wird mittels Druckschlauch die Zeit gemessen. Die Fahrzeuge müssen die Strecke in exakt 30 Sekunden rollen, Abweichungen werden auf die Hundertstel-Sekunde genau erfasst. Die Abweichung von der Idealzeit schlägt sich dann in Strafpunkten nieder. Laut Kapp werden die Autos ab etwa 15.45 Uhr im Minutenabstand auf Höhe der Schule zur Rollprüfung eintreffen.

Insgesamt haben die Teilnehmer während des ganzen Tages – Start ist um 9 Uhr in Germering – elf Sonderprüfungen zu erledigen. So müssen sie Fragen beantworten, ihre Geschicklichkeit beweisen und einen Parcours fahren. tb