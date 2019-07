Pater verlässt Franziskanerkloster

Der ehemalige Wallfahrtskurat Pater Ferdinand Tomanek verlässt nach 13 Jahren das Franziskanerkloster Grafrath.

Grafrath - Er zieht in das Breslauer Franziskanerkloster nach Polen zurück. In den vergangenen Jahren unterstützte er seine drei Mitbrüder auch beim Zelebrieren der heiligen Messe in den vielen Kirchen des Pfarrverbandes Grafrath-Schöngeising. Dabei fiel er vor allem durch seine sangesfreudige, kräftige Stimme auf. Pater Ferdinand, gebürtiger Oberschlesier, feierte im Februar 2018 sein 60. Priesterjubiläum. Von den Gläubigen des Pfarrverbands verabschiedet sich der 85-Jährige am Sonntag, 14. Juli, im Rahmen des Pfarrgottesdienstes in der Rassokirche (10 Uhr). Weitere Personalveränderungen im Kloster Grafrath werden im Herbst erwartet. mjk