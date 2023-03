Evangelische Pfarrerin findet ihren Freiraum in München

Wechsel

Elfeinhalb Jahre kümmerte sich Pfarrerin Sabine Huber um die evangelischen Christen von Mammendorf bis Türkenfeld, von Grafrath bis Geltendorf. Nun bricht sie zu neuen Ufern auf.

Grafrath/Mammendorf – Die 48-Jährige wechselt auf eigenen Wunsch zum 1. April nach München-Großhadern.

Seit einem langen krankheitsbedingten Ausfall in den Jahren 2019 und 2020 sei klar gewesen, dass sie ihre Arbeitszeit auf eine halbe Stelle reduzieren wolle, erzählt Sabine Huber. In der Kirchengemeinde Grafrath, wo sie seit 2011 die zweite Pfarrstelle mit Sitz in Mammendorf innehat, sei das nicht möglich gewesen. „Grafrath braucht zwei ganze Stellen.“ Immerhin umfasst die evangelische Gemeinde 26 Ortschaften mit rund 3000 Gläubigen. „Das erfordert Präsenz und viel Zeit“, so Sabine Huber.

Zusammenlegung

Nach längerer Suche hat sie in der Reformations-Gedächtnis-Kirche in Großhadern etwas gefunden, „was ganz gut zu mir passt“. Dort wird die Zusammenlegung mit der benachbarten Simeons-Kirchengemeinde vorbereitet – ein langer, schwieriger Prozess, bei dem Sabine Huber unterstützend tätig sein wird. Zwar werde sie auch weiterhin dann und wann Gottesdienste, Taufen und Beerdigungen feiern, doch hauptsächlich findet ihre Arbeit künftig im Hintergrund statt. Repräsentationsaufgaben und Gruppenleitungen fallen weg.

Die Stelle in München ist auf ein Jahr befristet. „Das finde ich spannend“, sagt die Pfarrerin. „Es ist ganz anders als normal, es gibt keine langen Planungen.“ Wie es danach weitergeht, lässt sie auf sich zukommen. „Alles ist möglich.“

Dankbarkeit

Auf ihre Zeit in Mammendorf schaut die Geistliche mit viel Dankbarkeit zurück. Die Gemeinde habe sich mit Freude auf neue Projekte wie die Bauwagen-Gottesdienste oder das zeremonielle jüdische Sedermahl mit Klezmer-Musik eingelassen. Auch an die Schulkinder in Mammendorf, Moorenweis und Grunertshofen denkt Huber gern. Manche hat sie von der Taufe über den Religionsunterricht bis in die Konfirmandenzeit begleitet. Insgesamt seien in der langen Zeit in der Gemeinde viele von gegenseitigem Respekt geprägte Kontakte und Beziehungen gewachsen, die sie nicht missen möchte. „Doch jetzt ist es sinnvoll, dass ich aufbreche.“

Trotzdem komme natürlich auch Wehmut bei ihr auf, räumt Sabine Huber ein. „Traurigkeit gehört dazu – sonst war es ja nicht schön.“

Dank der reduzierten Arbeitszeit in München wird die Pfarrerin künftig mehr Freiräume haben. Die Zeit will sie nutzen, um auch außerhalb der Kirche seelsorgerisch tätig zu sein.

Im November wird die 48-Jährige eine Ausbildung in Begleitender Kinesiologie abschließen – einer Methode, mit der Menschen persönliche Themen bearbeiten und auflösen können. Sabine Huber selbst erhielt diese Form der Begleitung während ihrer Krankheit und empfand sie als äußerst hilfreich. „Das ist eine Leidenschaft, die sich entwickelt hat“, sagt die 48-Jährige. Ihre Stelle in der Kirchengemeinde Grafrath wird neu besetzt werden, allerdings frühestens in einem halben Jahr.

Abschiedsgottesdienst

Am kommenden Sonntag, 26. März, ab 10 Uhr wird Sabine Huber mit einem Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Jakob in Mammendorf von Dekan Markus Ambrosy verabschiedet. Nach dem Gottesdienst ist ein Empfang in der evangelischen Martin-Luther-Kirche in Mammendorf geplant.

