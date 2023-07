Platz für bis zu 150 Leute: Pläne für großes Neubaugebiet in Grafrath vorgestellt

Von: Andreas Daschner

Bis die Bagger anrollen, dauert es schon noch etwas. Aber die Planung für das Neubaugebiet „Amperterrasse West“ in Grafrath nimmt langsam Formen an. © Thomas Plettenberg

Die Planung für das Neubaugebiet „Amperterrasse West“ in Grafrath nimmt langsam Formen an. Die 120 bis 150 Neubürger sollen in einem verkehrsberuhigten Bereich leben, in dem 18 zweigeschossige Neubauten – vornehmlich Doppel- und Reihenhäuser – entstehen sollen.

Grafrath – Das Areal nördlich des Bürgerstadels ist aufgrund seiner Hanglage nicht ganz einfach zu bebauen. Dazu kommt, dass es dort mehrere Grundeigentümer gibt. Durch ein Umlageverfahren soll dieses Eigentum nun geordnet werden. Nötig ist dafür eine Planung, die allen Eigentümern zusagt. Im Gemeinderat wurde eine Lösung vorgestellt, die zumindest bei den Lokalpolitikern grundsätzlich Gefallen fand.

Ringstraße mitGrünanger

Das Baugebiet soll durch eine Art Ringstraße erschlossen werden, in deren Zentrum ein Grünanger liegt. Auf diesem Grünanger ist auch eine Mobilitätsstation angedacht, um die Zahl der Autos womöglich zu verringern. Ausreichend Parkplätze gibt es trotzdem, und zwar in einem zweistöckigen Parkdeck im Südosten des Areals an der Mauerner Straße. Radfahrer und Fußgänger sollen über Wege im Nordosten, Südosten sowie im Süden und Südwesten Zugang zur Amperterrasse West erhalten.

Im Süden sind Doppel-, im Westen und Nordwesten Doppel- und Einzelhäuser angedacht. Diese sollen keine Garagen, sondern Carports bekommen, um die Durchlässigkeit für Kaltluft zu gewährleisten. Zentral neben dem Anger sowie etwas nordöstlich davon sollen auch Reihenhäuser entstehen. Außerdem sind im Osten entlang der Mauerner Straße zwei Geschosswohnungsbauten geplant.

Diese bekommen ebenso wie die Reihenhäuser Tiefgaragen. Die Zufahrt für die Tiefgarage der Geschossbauten soll direkt über die Mauerner Straße erfolgen, sodass diese Autos gar nicht mehr ins verkehrsberuhigte Wohngebiet fahren müssen, wie die Planer bei der Sitzung erläuterten.

Zentrale Heizversorgung

Monika Glammert-Zwölfer (Grüne) wollte wissen, ob Flächen für eine zentrale Heizversorgung – etwa ein Blockheizkraftwerk – vorgesehen sind. Diese wurden letztlich in die Planung aufgenommen. Welche Heizform generell machbar ist, will Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) durch eine Fachfirma eruieren lassen.

Mit Blick auf die Energie- und Klimakrise sieht der Entwurf außerdem die Empfehlung vor, Süddächer mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Auf Anregung von Glammert-Zwölfer sollen auch Gründächer ermöglicht werden, obwohl die Gebäude Satteldächer bekommen sollen. „Inzwischen gibt es auch Systeme, die eine Begrünung auf geneigten Dächern möglich machen“, sagte die Grünen-Politikerin. Dagegen sprach sich lediglich Anton Hackl (GE) aus, der den Anblick schräger Gründächer als komisch empfand. Er wollte eine Begrünung daher nur auf den Flachdächern der Carports zulassen, scheiterte aber an einer 7:1-Mehrheit im Gremium.

Die eingebrachten Anregungen und Änderungen werden nun in den Entwurf eingearbeitet. Wenn das erledigt ist, kann die Planung öffentlich ausgelegt werden. Dann haben Behörden und Bürger die Chance, ihre Bedenken und Anregungen einzubringen. Kennerknecht rechnet dabei vor allem wegen der Geruchsemissionen durch einen nahe gelegenen Pferdestall mit Einsprüchen. Berechnungen zur Ausbreitung des Pferdegeruchs gibt es bereits, diese sollen dann im Zuge der Bürgerbeteiligung vorgestellt werden.