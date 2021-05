Polizei kontrolliert Biker auf Raser-Strecke

Grafrath

von Tobias Gehre schließen

Die Motorradsaison ist in vollem Gange. Die Brucker Polizei hat am Wochenende auf einer beliebten Strecke zwischen Etterschlag und Grafrath rund 60 Fahrer kontrolliert.

Gegen drei Biker leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. Dabei ging es unter anderem um abgefahrene Reifen oder sicherheitsrelevante Anbauteile am Motorrad, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen waren. Außerdem wurden die Motorradfahrer hinsichtlich ihrer Fahrweise und der damit verbundenen Lärmbelästigung sensibilisiert. In den vergangenen Jahren hatten sich laut Polizei die Beschwerden der Anwohner wegen Lärmbelästigung auf der über die Landkreisgrenze hinaus bekannten Motorradstrecke bei Grafrath gemehrt.

Wie gefährlich der Zweirad-Spaß sein kann, zeigte sich am Sonntag zwischen Herrnzell und Unterschweinbach. Dort kam laut Polizei ein 30-jähriger Motorradfahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte sich der Mann aus Kirchdorf schwer. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.