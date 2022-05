Sechs neue Sirenen heulen bald in Grafrath

Von: Andreas Daschner

Etwa 40 bis 50 Mal im Jahr wird die Grafrather Feuerwehr zu Einsätzen gerufen. In rund der Hälfte der Fälle heulen dabei die Sirenen auf der Schule und dem Bürgerstadl. Doch die Alarmgeräte sind veraltet. Sie sollen durch sechs moderne Anlagen ersetzt werden.

Grafrath – Die beiden Sirenen in Grafrath stammen aus den 1960er- beziehungsweise 70er-Jahre und sind veraltet. „Aktuell können die Sirenen nicht einmal im ganzen Ort gehört werden“, sagte Jörn Voortmann, Kommandant der Feuerwehr Grafrath. Er selbst wohne nicht einmal 100 Meter von einer entfernt. „Durch unsere dreifach verglasten Fenster höre ich trotzdem nichts mehr.“

Freilich gibt es neben den Sirenen auch andere Möglichkeiten, die Feuerwehrkräfte zu alarmieren. Welche, das stellte Voortmann dem Gemeinderat vor. Da ist zum einen ein Funkmeldeempfänger – ein kleines Gerät, das die Feuerwehrler am Gürtel tragen und das von der Integrierten Leitstelle angesprochen werden kann.

Via App

Zum anderen gibt es inzwischen auch App-Lösungen fürs Smartphone – allerdings nur inoffiziell, da die Methode nicht als ausreichend zuverlässig gilt. Aber auch die Funkmeldeempfänger machen ab und an Probleme, wie Voortmann berichtete: „Wenn man sich gerade irgendwo in einem Gebäude befindet, ist der Empfang oft nicht ausreichend.“ Es könne also gut sein, dass man vom Alarm dann gar nichts mitbekomme.

Ein weiteres Problem: Die Empfänger werden bald durch digitale Versionen ersetzt. Die neue Version ist laut Voortmann aber größer, schwerer und hat weniger Akku-Laufzeit. Der Kommandant glaubt: „Das wird sich auf das Nutzerverhalten auswirken.“ Soll heißen: Es könnte sein, dass die Einsatzkräfte das Gerät nicht mitnehmen und sich doch auf die App-Alarmierung verlassen.

Umso wichtiger ist, dass die Alarmierung mit den Sirenen funktioniert, doch neben dem hohen Alter gibt es noch weitere Probleme: Bei einem großflächigen Stromausfall sind auch die Sirenen außer Gefecht. Sie müssen mit Starkstrom betrieben werden, eine Notstromversorgung gibt es nicht. Und nicht zuletzt können keine Durchsagen gemacht werden. Damit taugen die beiden Anlagen auch nicht zur Alarmierung der Bevölkerung in einem Notfall, wie zum Beispiel bei einer Flut wie im vergangenen Jahr im Ahrtal.

Die Lösung: Neue Anlagen müssen her. Sechs Stück sollen es sein, damit ein Alarm auch im ganzen Ort zu hören ist. Mögliche, aber noch nicht abschließend festgelegte Standorte seien laut Voortmann auf dem Bahnhofsgebäude, im Forstlichen Versuchsgarten, weiter auf der Grundschule und auf dem Bürgerstadl sowie auf Masten in den Ortsteilen Unteralting und Mauern.

Mit Lautsprechern

Die modernen Anlagen sind mit Lautsprechern ausgerüstet, über die auch Durchsagen gemacht werden können. Ganz billig sind sie nicht. Kostenpunkt: 86 000 Euro – eine Schätzung aus dem Jahr 2021. „Da kommt noch eine gewisse Kostensteigerung drauf“, sagte Voortmann. Allerdings muss die Gemeinde nur einen Bruchteil des Geldes aufbringen. Nach der Flut im Ahrtal hat der Freistaat ein Förderprogramm aufgelegt. Grafrath hat bereits eine Zusage für die benötigten sechs Anlagen und bekommt dafür gut 78 000 Euro erstattet.

Bedenken hatte im Gemeinderat nur Anton Hackl (Grafrather Einigkeit/GE) – und zwar wegen des Lärms für die Anwohner. Doch Voortmann hielt dagegen: „Klar kann es sein, dass einige durch einen Alarm aus ihrer Komfortzone gerissen werden.“ Doch das müsse man ertragen, wenn man wolle, dass einem geholfen werde. Das sah auch die große Mehrheit im Gremium so. Mit einem 9:1-Votum stimmte der Gemeinderat der Planung von sechs neuen Anlagen zu.

