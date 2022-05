Seit 25 Jahren an den Akkordeontasten

Von: Andreas Daschner

Damals: das Akkordeonorchester Ampertal bei seinem ersten Konzert in der Schulaula Grafrath im Oktober 1998. © mm

Zweimal in Folge fiel das Jahreskonzert des Akkordeonorchesters Ampertal (AOA) wegen der Pandemie aus. Heuer kann es stattfinden. Und das ist gut so, denn die Gruppe feiert ihr 25-jähriges Bestehen.

Grafrath – Es war 1997, als Eugen Mang in Grafrath und Umgebung Akkordeonspieler suchte, um ein Orchester zu gründen. Er hatte Erfolg – auch weil es in Fürstenfeldbruck Akkordeonspieler gab, die Anschluss suchten. Denn dort hatten fünf Musiker mühsam das Akkordeonorchester Fürstenfeldbruck am Leben gehalten. Und sie unterstützten Mangs Gruppe beim ersten Konzert, das am 24. Oktober 1998 in der Aula der Grafrather Schule stattfand. Erst mit der endgültigen Vereinigung mit den Bruckern im Jahr 1999 erhielt das Akkordeonorchester Ampertal seinen heutigen Namen. Seitdem ist das AOA ein eigenständiger Verein.

Von Anfang an dabei ist Dirigent Rolf Mayer. AOA-Vorsitzende Heike Bauer berichtet: „Gleich nach der Gründung suchte Eugen Mang einen Dirigenten, und fand ihn beim Akkordeonorchester Unterpfaffenhofen-Germering.“ Seitdem seien Mayer und das Grafrather Orchester gemeinsam gereift.

Nach Unterpfaffenhofen bestehen ohnehin gute Kontakte. 2001 und 2015 gaben die beiden Orchester gemeinsame Konzerte – wie das AOA überhaupt gerne und oft mit befreundeten Orchestern und Chören auftritt.

„Für Kirchenkonzerte übt das Orchester immer ein besonders festliches Repertoire ein“, erzählt Bauer. 2004 wurde in der evangelischen Kirche in Grafrath gespielt, die Rassokirche bot die Bühne in den Jahren 2004, 2009 und 2016. Auch in der ungarischen Partnerstadt Polgardi spielte das AOA in der Kirche.

Neben dem großen Orchester gibt es beim AOA ein kleineres Ensemble, das je nach Anlass zum Einsatz kommt. Beide spielen in der Regel bei den Jahreskonzerten. Daneben treten sie bei anderen Gelegenheiten auf, wie Bauer erzählt: „Beim Rassomarkt in Grafrath, der Bergweihnacht in Türkenfeld oder der Brucker Kulturnacht.“

Die größten Erfolge feierte das AOA aber bei der Teilnahme an Meisterschaften – auch wenn diese „die meiste Aufregung und den höchsten Übungsaufwand brachten“, so Bauer. 2003 belegte das Orchester bei der Bayerischen Akkordeonmeisterschaft in Hof den ersten Platz in der Kategorie „Erwachsenenorchester Hauptstufe“. 2006 wurde das AOA Sieger in der Oberstufe beim DHV-Wettbewerb in Günzburg. Und beim World-Music-Festival 2013 in Innsbruck erzielte das Orchester das Prädikat „ausgezeichnet“.

Nun, im Jubiläumsjahr, muss sich das Orchester wieder an alte Leistungen herankämpfen – denn im ersten Corona-Lockdown war die Probenarbeit vollständig zum Erliegen gekommen. Im zweiten Pandemie-Winter gab es dann zumindest Online-Treffen. Vernünftige Proben seien damit aber kaum möglich gewesen, so die Vorsitzende Heike Bauer. Umso mehr freue man sich, jetzt wieder normal üben zu können und „das Jubiläum mit einem Konzert und unserem Publikum zu feiern“.

Das Jubiläumskonzert

findet am Samstag, 7. Mai, ab 19.30 Uhr im Bürgerstadl Grafrath statt. Es spielen das AOA und das Gastorchester Diskanto. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.