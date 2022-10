Seit 25 Jahren im Einsatz fürs Ampermoos

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Teilen

Seit 25 Jahren ist Christian Niederbichler der für den Ammersee und damit auch das Ampermoos zuständige Gebietsbetreuer – zu seinen Aufgaben gehört auch, Interessierte durch das Ampermoos zu führen, hier beim Naturbeobachtungsturm in Kottgeisering. © Kronenbitter

Gebietsbetreuer kümmern sich seit 20 Jahren um mittlerweile 60 ökologische Perlen in der bayerischen Natur- und Kulturlandschaft. Allein 21 dieser Gebiete liegen in Oberbayern.

Grafrath - Dank eines vorgeschalteten, fünfjährigen Pilotprojekts, das der damalige Umweltminister Thomas Goppel aus Eresing lanciert hatte, feiert man am Ammersee 25 Jahre Gebietsbetreuung. Für die Flächen verantwortlich ist Christian Niederbichler – und zwar seit Anfang an. Ein Interview mit dem ersten und dienstältesten Ramsar-Gebietsbetreuer.

Herr Niederbichler, welche Entdeckung im Ampermoos hat Sie in letzter Zeit am meisten überrascht?

Die Erstsichtung einer „Gemeinen Sichelschreck“ im August. Die langflügelige Heuschrecken-Art breitet sich gerade stark aus, offenbar klimawandelbedingt. Im Buch „Heuschrecken in Bayern“ von 2003 ist die Art nur für Wärme- und Trockengebiete, vor allem in Unterfranken und an der Donau, verzeichnet.

Sie waren am 1. Oktober 1997, also vor 25 Jahren, der erste Gebietsbetreuer in Bayern – was hat Sie damals bewogen, sich auf die Stelle zu bewerben?

Was mich angesprochen hat, war die Möglichkeit etwas umzusetzen, vor allem die Zusammenarbeit mit Landwirten bei der Landschaftspflege. Auch der umfassende Ansatz von biologischen Erfassungen, konkretem Artenschutz und Öffentlichkeitsarbeit hat mich gereizt. Davor war ich mehrere Jahre in der Biotopkartierung tätig. Da sieht und entdeckt man viel. Man sieht aber auch Beeinträchtigungen und Verbesserungsmöglichkeiten, kann es aber nur aufschreiben und hat es nicht in der Hand, dass was umgesetzt wird.

Wie hat sich das Ampermoos und Ihre Tätigkeit in dieser Zeit entwickelt?

Das Ampermoos galt zuvor als Moorleiche. Heute kann man sagen, dass sie wieder zum Leben erweckt wurde. Einer der schönsten Erfolge ist die Rückkehr des Großen Brachvogels. Eine einschneidende Maßnahme dürfte der Bau der Sohlschwelle in der Amper bei Grafrath 2013 gewesen sein, mit der eine Wiedervernässung des Ampermooses erreicht werden soll.

Ist die erwünschte Wirkung schon eingetreten?

Auf jeden Fall ist der Mittelwasserstand in der Amper angehoben. Und noch wichtiger: Die Tiefwasserstände sind abgemildert worden. Das war gerade in den vielen Trockenperioden der letzten Jahre wichtig für das Moos. Insofern ist das schon ein Erfolg, dass sich trotz der negativen Auswirkungen des Klimawandels der ökologische Zustand des Ampermooses nicht weiter verschlechtert hat. Ohne diese Folgen des Klimawandels wäre die positive Wirkung der Sohlschwelle natürlich größer.

Flora oder Fauna – welcher Aspekt ist im Ampermoos höherwertiger einzuschätzen und welche Arten machen den jeweiligen Wert aus?

Das hält sich einigermaßen die Waage, und ist ja nicht voneinander zu trennen. Vielleicht hat die Fauna mit den stark gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Wiesenbrütern einen leichten Überhang. Dann kommen auch Schlammpeitzger, Bachmuschel und seltene Fluß-Libellen vor. Andererseits wachsen auch stark bedrohte und hochspezialisierte Pflanzen wie die beiden Orchideenarten Sumpf-Glanzkraut und Strohgelbes Knabenkraut oder die Buxbaum-Segge im Ampermoos. Und von den Pflanzengesellschaften beziehungsweise den Lebensraumtypen nach der europäischen FFH-Richtlinie sind die Schneidriedbestände naturschutzfachlich bedeutsam. Sie gehören zu den größten in Mitteleuropa.

Die Gebietsbetreuer sollen zwischen Mensch und Natur vermitteln. Naherholung und Naturschutz sind aber bisweilen schlecht unter einen Hut zu bringen – das hat man in der Pandemie gesehen, als viele mangels Ausflugsalternativen das Moos bevölkerten. Wie kann man das Spannungsverhältnis auflösen?

Durch viel Information und Aufklärung. Da ist die Präsenz vor Ort wichtig, da helfen auch Naturschutzwächter, Jäger und vor allem auch die Brachvogel-Betreuerin. Viel gebracht haben auch die vielen kleinen Informations- und Hinweistafeln sowie einfache Absperrungen an möglichst allen Zugangswegen.

Welche Rolle spielt der Naturbeobachtungsturm in Kottgeisering dabei?

Der Beobachtungsturm spielt eine zentrale Rolle bei der Besucherlenkung. Der herrliche Ausblick ins Moos entschädigt dafür, nicht hineinzugehen. Er ist eine wichtige Anlaufstelle bei unseren öffentlichen Führungen, zum Beispiel für Schulklassen oder die Volkshochschule Bruck gemeinsam mit dem Umweltbeirat.

Sie hatten mal vorgeschlagen, einen kleinen Fleck im Ampermoos unter Aufsicht der Feuerwehr anzuzünden. Was hat es damit auf sich?

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Wir hatten uns das Ampermoos mit einem international tätigen, aus der Region stammenden Feuerökologen angeschaut. Mit zunehmenden Trockenphasen vor allem im zeitigen Frühjahr wird auch das Risiko von Landschaftsbränden in Teilen des Ampermooses steigen. Es gibt große ungemähte Bereiche und sehr alte Brachen mit ganz viel altem Schilf und Schneidried. Und immer wieder Leute, die trotz Verbots in dieser Zeit auf der Amper unterwegs sind und am Ufer lagern. Da wäre es notwendig, dass die Feuerwehren im Umgang mit Landschaftsbränden geübt sind.

Und der ökologische Schaden?

Der wäre nicht so dramatisch, im Gegenteil, es ist sehr spannend zu sehen, welche neuen Arten danach auf einmal kommen, die in den dichten Schilfbeständen sonst keine Chance haben. Nicht zuletzt auch deswegen, weil es durch den Kohlenstoff-Eintrag auch zu einer Düngung kommt.

Wagen Sie eine Prognose: Wie wird das Ampermoos in 25 Jahren aussehen?

Wenn die Streuwiesenmahd und die Pflegemaßnahmen weiterlaufen, wird es sich vom Landschaftsbild als offenes Niedermoor mit einen Großteil der Artenvielfalt erhalten können. Vielleicht werden Teilbereiche beweidet sein. Da wir davon ausgehen müssen, dass die Auswirkungen des Klimawandels zunehmen, werden wir schauen müssen, wie wir den Wasserhaushalt im Moos weiter verbessern können.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.