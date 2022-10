Sie retteten eine Stand-Up-Paddlerin vor dem Ertrinken

Von: Ingrid Zeilinger

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verlieh Stefan Lindermayr (Mitte) und Dr. Uta Thilo in der Münchner Residenz die Rettungsmedaille. © MAtthias Balk/Staatskanzlei

Als eine junge Frau mit ihrem Stand-Up-Paddle auf der Amper in Lebensgefahr geriet, zögerten sie nicht lange: Stefan Lindermayr und Dr. Uta Thilo retteten ihr das Leben.

Grafrath – Dafür hat ihnen Ministerpräsident Markus Söder nun im Antiquarium der Münchner Residenz die Rettungsmedaille verliehen.

Es war ein heißer August-Samstag im Jahr 2020. Bei einer Tour auf der Amper verfing sich die Sicherheitsleine des Stand-Up-Paddles einer 18-jährigen Puchheimerin an einem Baum, der im Fluss lag. Die junge Frau konnte sich nicht mehr befreien, wurde unter Wasser gedrückt und verlor das Bewusstsein. Ihre Begleiter konnten ihr nicht helfen, auch ein Mitglied der Wasserwacht wurde von der Strömung vorbeigetrieben.

Stefan Lindermayr, der zum Baden an der Amper war, sprang kurz entschlossen ins Wasser, schwamm durch die Strömung und schaffte es tatsächlich zum Baumstamm. Er konnte das Paddle lostreten. Doch die Gefahr war nicht gebannt, denn nun wurde die bewusstlose 18-Jährige weitergetrieben. Lindermayr versuchte, sie über Wasser zu halten.

Dabei bekam er Hilfe von Dr. Uta Thilo. Die Ärztin war mit ihrem Kajak auf der Amper unterwegs und erkannte die Situation. Sie paddelte durch die Strömung zu den beiden und schaffte es, die 18-Jährige ins Boot zu ziehen. An der Flipstelle, an der die Boote eingesetzt werden, konnte das Opfer an Land gebracht werden.

Sofort begannen die Helfer mit der Wiederbelebung, bis der Notarzt eintraf. Die junge Frau konnte reanimiert werden und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Sie hat den Unfall gut überstanden. Ihr Retter wurden nun für ihren Einsatz ausgezeichnet. imu

