Solaranlage bei Mauern: Bürger sollen mitreden können

Von: Andreas Daschner

Eine weitere PV-Anlage soll entstehen. © Beispielfoto: mm

Die Planung für eine große Photovoltaik-Freiflächenanlage beim Grafrather Ortsteil Mauern kann losgehen.

Grafrath - Der Gemeinderat hat nun mit 15:1 Stimmen beschlossen, einen sogenannten vorhabensbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. Eine intensiver Bürgerbeteiligung soll laut Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) stattfinden.

Bedenken

Rund 27 Hektar groß sind die Flächen auf dem Inninger und dem Altinger Feld sowie am Mühlhart, wie die Areale zwischen Mauern und Grafrath bei den Einheimischen genannt werden. Der Landwirt Max Riepl-Bauer, der auch für die CSU im Gemeinderat sitzt, will die Photovoltaikanlage (PV) errichten und langfristig betreiben. In einer früheren Sitzung im Gemeinderat hatte Anton Hackl (GE) bereits Bedenken geäußert, dass den Mauernern eine so große Anlage vor die Nase gesetzt werde.

Riepl-Bauer hatte damals schon darauf verwiesen, dass die PV-Panele entsprechend eingegrünt werden sollen. Kennerknecht will zudem auch die Anwohner intensiv einbinden – und zwar nicht nur um Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Auslegung der Pläne im Rathaus. „Ich kann mir eine Veranstaltung vorstellen, bei der die Pläne präsentiert und darüber diskutiert werden kann“, sagte der Rathauschef.

Gesamtkonzept

Die Planung für die Anlage läuft parallel zum von den Grünen angeregten Gesamtkonzept für derartige PV-Anlagen auf Gemeindegebiet. Thomas Prieto Peral (Grüne) legt wert darauf, dass die Anlage am ende im Einklang mit diesem Konzept ist. Auf dessen Fertigstellung kann Riepl-Bauer jedoch nicht warten. Die Zusage, dass der Strom der Anlage ins Umspannwerk Aich eingespeist werden kann, würde wohl nicht so lange aufrecht erhalten.

