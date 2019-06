Sommerfest abgesagt: Grafrath kämpft mit Mückenplage

Erst das Hochwasser, dann Hitze und Regen im Wechsel: Die Witterung hat in Grafrath für eine wahre Mückenplage gesorgt. Und der fällt nun sogar eine Veranstaltung zum Opfer. Die Wasserwacht hat ihr für Samstag geplantes Sommerfest abgesagt. Das ist aber bei weiten nicht die einzige Folge der Mükenplage.

Grafrath –Besonders in der Nähe des Ampermooses sei es kaum auszuhalten, heißt es auf der Facebook-Seite der Wasserwacht. „Während des Wachdienstes wird es vor allem in den Dämmerungsstunden richtig schlimm“, sagt der Wasserwachts-Vorsitzende Michael Gruber. Nicht nur, dass sich die Mitglieder bei der Vorbereitung des Sommerfestes wahrscheinlich unzähliche Stiche zugezogen hätten. Auch für die Besucher wäre die Situation wohl alles andere als angenehm gewesen.

Schutzsprays helfen mal mehr, mal weniger

Weil für Samstag dann auch noch ein Gewitter angesagt ist, befürchtete Gruber, dass nur wenige Besucher gekommen wären, die die Feier dann auch schnell wieder verlassen hätten. Und so entschloss man sich zur Absage. Bei ihren Wachdiensten versuchen sich die Wasserwachtler mit elektrischen Mückenfallen und Schutzsprays zu helfen. „Das bringt mal mehr, mal weniger“, sagt Gruber. Tagsüber sei es zwar okay, aber gegen Abends sind die Schutzmaßnahmen gegen die schiere Menge der Mücken auch machtlos.

Arg geplagt war zuletzt auch das Dampfschiff in Grafrath, das ganz nah an der Amper liegt. Vor allem der Biergarten des Gasthauses war bei weitem nicht so gut besucht wie in den Vorjahren, sagt Wirt Richard Braun. Dabei habe sich die Situation schon deutlich verbessert. „Es ist –wenn überhaupt – nur noch ein Drittel der Mücken von vor ein bis zwei Wochen da.“

Durftkerzen gegen die Mücken

Viele Gäste würden aber dennoch daheim bleiben, so Braun. Dabei tun die Wirtsleute und ihr Personal ihr Möglichstes um die Gäste zu schützen. „Wir stellen Duftkerzen gegen Mücken auf, bieten den Gästen Schutzsprays an und haben außerdem elektrische Mückenfallen aufgehängt.“ Braun hofft, auf ein paar Tage Sonne ohne Regen. Denn ist die Feuchtigkeit einmal weg, finden auch die Mückenlarven nicht mehr ausreichend Nährstoff. „Dann wäre das Problem ganz vorbei.“

Chemische Keule keine Option

Sogar bis ins Rathaus sind die Beschwerden über die blutsaugenden Insektenschwärme schon vorgedrungen. Vereinzelt wurde laut Bürgermeister Markus Kennerknecht der Einsatz von BIT gefordert. Dabei handelt es sich um einen Eiweißkristall, der sich in den Zellen der Mückenlarven anlagert und diese zum Platzen bringt. Das Mittel kann mit Hubschraubern großflächig über den Feuchtgebieten ausgebracht werden. Allerdings steht BIT in der Kritik, weil es auch nicht stechende Mückenarten angreift – zum Beispiel die sogenannten Zuckmücken. Diese wiederum sind eine wichtige Nahrungsquelle für viele Tiere wie Amphibien, Fische, Libellen, Vögel und Fledermäuse.

„Wenn diese Mücken nicht da sind, geht auch die Zahl dieser Tiere zurück, weil ihnen die Nahrung fehlt“, sagt Holde Tietze-Härtl vom Bund Naturschutz. Für den Grafrather Gemeinderat ist der Einsatz der chemischen Keule deshalb keine Option. Kennerknecht gewinnt der Insektenplage sogar etwas Positives ab: „Die Mücken schützen uns vor Vandalismus an der Amper.“ Denn viele potenzielle Störenfriede fühlten sich durch die lästigen blutsaugenden Tiere getrieben, das Flussufer schnell wieder zu verlassen.

Rund um das Ampermoos und den anschließenden Ammersee kämpfen mehrere Gemeinden seit Wochen gegen die aggressiven Mücken. Bei einem Fußballspiel in Dießen wurde ein Spieler aus Eichenau über 460 Mal gestochen und musste ins Krankenhaus. Auch in Olching und Gröbenzell gibt es heuer besonders viele Mücken.