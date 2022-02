Tempo-30-Initiative des Städtetags: Grafrath lehnt Beitritt ab

Von: Andreas Daschner

Tempo 30 auf der Kreisstraße in Grafrath wünschen sich die Ortspolitiker schon länger. Die Grünen forderten nun, dass sich die Gemeinde der Deutschen Städtetagsinitiative zu Tempo 30 anschließt.

Grafrath – Mitte Januar hatte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erklärt, er könne sich vorstellen, den Kommunen mehr Entscheidungsbefugnisse in Sachen Tempo 30 zu geben. Solche Befugnisse fordert auch die Initiative des Deutschen Städtetags, der Grafrath nach Wunsch der Grünen beitreten sollte. Doch der Gemeinderat lehnte das ab.

Mit dem Nein zu diesem Beitritt ist laut Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) der Wunsch nach Tempo 30 auf der Kreisstraße aber nicht vom Tisch. „Es existiert ja ein Grundsatzbeschluss dazu.“ Der Rathauschef ist jedoch der Ansicht, dass die Initiative nicht zu Grafrath passt. „Es ist eine Initiative des Städtetags, der Gemeindetag hat sich bewusst nicht dazu geäußert.“

Im Gegensatz zu den Städten sei die Gemeinde nicht Straßenbaulastträger und Verkehrsbehörde für die Kreisstraße. „Außerdem geht es den Städten meines Erachtens auch darum, Verkehrsströme zu lenken, während wir eine generelle Beruhigung wollen“, sagt Kennerknecht. Bei den Ortsstraßen habe man dies ohnehin schon durch 30er-Zonen erwirkt.

Schon viele Kommunen gehören der Initiative an

Thomas Prieto Peral (Grüne) verweist indessen auf Kennerknechts Aussage, dass der Gemeinde auf der Kreisstraße die Hände gebunden seien. „Mit einem Beitritt zur Initiative wollten wir die Bitte an die Bundesregierung richten, uns die Hände freizugeben“, sagt Prieto Peral. Es gehe um die Wirkung, die man letztlich erzielen wolle. Daher konnte er der seiner Ansicht nach sehr formalistischen Argumentation des Rathauschefs nicht folgen.

Zudem seien bereits sehr viele kleine Kommunen – auch mit nur 900 bis 1000 Einwohnern – der Initiative beigetreten. Doch auch das konnte die Gegner nicht überzeugen.

CSU-Fraktionssprecher Gerald Kurz erklärte gegenüber dem Tagblatt, dass der Antrag nur die Verwaltung belaste und dafür zu wenig bringe. Eine Ansicht, die offenbar auch die Mehrheit im Ausschuss teilte. Der Antrag der Grünen wurde mit einem 6:10-Votum abgelehnt.

Grüne wollen nun selbst eine Initiative starten

Gleichwohl kündigten die Grünen bereits im Vorfeld an, sich weiter für mehr Verkehrssicherheit in Grafrath einzubringen und selbst eine Initiative dafür zu starten. Demnach sollen in den kommenden Wochen weitere konkrete Vorschläge folgen, wie man die Schulwegsicherheit an der Bahnhof- und Hauptstraße und anderen wichtigen Stellen im Ort verbessern könne.

Auch an der Umsetzung des beschlossenen Radwegekonzepts an der Bahnhofstraße werde man weiterarbeiten. „Der bestehende einseitige Schutzstreifen muss ergänzt werden durch einen kombinierten Rad-Fußweg auf der Gegenseite“, heißt es in einer Erklärung der Partei. Ziel müsse insgesamt die Verbesserung der Verkehrssicherheit für Schulkinder, Fußgänger und Radfahrer sein, so Prieto Peral.