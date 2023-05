Trauer um ein Finanzgenie und einen Kulturfreund

Nachruf

Zahlenmeister, Oberkalkulator, Held der Daten, Finanzchampion – Oskar Maier hat sich im Laufe seiner steilen Karriere beim Bayerischen Rundfunk (BR) eine Menge bewundernder Prädikate verdient.

Grafrath – 1965 kam er zum Sender, stieg vom Hauptabteilungsleiter auf zum Verwaltungsdirektor, zum Geschäftsführer der Bayerischen Rundfunkwerbung und zum stellvertretenden Intendanten. Daher hat sein Tod auch viele Weggefährten bewegt.

Sein Einfluss blieb nicht auf den Münchner Sender beschränkt. Als führender Finanzexperte der ARD legte er entscheidende Grundlagen für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Als Ende der 1980er- Jahre die Privatsender auf den Markt drängten und die Werbeeinnahmen der Öffentlich-Rechtlichen einbrachen, setzte er sich für eine behutsame Lockerung der starren Werbebeschränkungen der Rundfunkanstalten ein. Sein Ziel war es dabei immer, die Qualität des Programms zu sichern und sich inhaltlich abzuheben von der privaten Konkurrenz.

Kulturauftrag erfüllen

Denn Oskar Maier war weit mehr als ein brillanter Zahlenmensch. Er wollte die öffentlich-rechtlichen Sender in der Lage sehen, ihren Kulturauftrag zu erfüllen. Kultur bedeutete für ihn Lebensqualität. „Die Einbettung des Menschen in ein Umfeld, in dem er und jeder sicher, gut und frei leben kann – das ist es, was Kultur ausmacht“ - so hat er es selbst formuliert.

Oskar Maier, geboren am 22. Dezember 1927, stammte aus Aidenbach in Niederbayern. Nach dem Betriebswirtschaftsstudium in München arbeitete er zunächst als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Als der Anruf vom damaligen BR-Intendanten Christian Wallenreiter kam, war Maier drauf und dran, mit Frau und Kindern nach Kiel umzuziehen. Er sei doch Bayer, er solle hierbleiben und zum BR kommen, beschwor ihn Wallenreiter.

Wahlheimat Grafrath

Und so blieb Maier seiner Wahlheimat Grafrath treu. 66 Ehejahre lang lebte er hier mit seiner Frau Erika, die er schon als Nachbarskind in Niederbayern gekannt hatte. Für Ehrenämter in seiner Gemeinde fehlte dem vierfachen Vater und vierfachen Großvater die Zeit, doch er unterstützte die örtlichen Vereine mit großzügigen Spenden. Aktiv war er im Lions-Club Fürstenfeldbruck, wo er in seiner Zeit als Präsident ein von Höhepunkten gespicktes Kulturprogramm zusammenstellte und auch später noch häufig als Referent auftrat. Meistens ging es dabei um hohe Kultur, berühmte Maler und Kunstepochen. Doch es gab auch eine Führung durch die BR-Fernsehstudios in Freimann und einen Besuch in Robert Lembkes „Was bin ich?“.

Auch sportbegeistert war Maier über Jahrzehnte – 1954 fuhr er mit dem Moped zur Fußball-WM in die Schweiz. Lebensfroh, seinen Mitmenschen zugewandt und geistig fit blieb er bis zum Schluss. Oskar Maier wurde 95 Jahre alt.

