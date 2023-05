Über 400 Unterschriften für Tempo 30 - doch die Chancen sind gering

Von: Andreas Daschner

Mehr als 400 Unterschriften hat die Bürgerinitiative (BI) „Tempo 30“ für ihre Forderung nach einem Tempolimit auf der Kreisstraße in Grafrath gesammelt. Die Liste wurde nun dem Bürgermeister übergeben.

Grafrath – Doch der Gemeinde sind weitgehend die Hände gebunden. Das weiß auch BI-Sprecher Hugo Kraus. „Wir wissen, dass die Kommune als untergeordnete Behörde nicht zuständig ist und keine Wunder vollbringen kann“, sagt er. Gleichwohl sei die Gemeinde die Einzige, die die nächsten Schritte veranlassen könne. Dazu zählt die BI vor allem eine neue Lärmmessung, die die Belastung der Bürger an der Straße untermauern soll. Auf dieser Basis könne dann ein neuer Antrag beim Landratsamt gestellt werden.

Die BI setzte sich seit November 2021 für ein Tempolimit auf der Kreisstraße in Grafrath ein. Zuvor hatte sich bereits die Gemeinde erfolglos darum bemüht. Die Anwohner beklagen den Lärm, dem sie ausgesetzt sind. An der Straße würden die Richtwerte der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung überschritten, so eines der Argumente der BI.

Verstärkt würde der Lärm durch die Grafrather Topografie: Die Straße liege in einer Senke, sodass der Verkehrslärm von den Häuserschluchten reflektiert würde. Die BI klagt darüber, dass dies von den Behörden jedoch ignoriert werde. Die Kreisbehörde argumentiert hingegen, dass die Gesetzeslage Tempo 30 auf Durchfahrtsstraßen wie in Grafrath nicht hergebe.

Auch Unterschriften aus anderen Orten

Mit der Unterschriftensammlung, die unter anderem via Internet-Petition durchgeführt wurde, will die BI nun neuen Druck aufs Landratsamt aufbauen. Insgesamt unterstützen 417 Unterzeichner die Forderung der Bürgerinitiative – davon 307 aus Grafrath. Aus der Verwaltungsgemeinschaft – also auch aus Schöngeising und Kottgeisering kommen rund 80 Prozent der Unterstützer. Laut Kraus sind 61 Prozent der Unterzeichner direkt vom Verkehr auf der Kreisstraße betroffen.

Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) erklärte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, dass die bereits zu einem früheren Zeitpunkt durchgeführte Verkehrszählung samt Lärmmessung nun aktualisiert werden soll. Das Anliegen der Bürgerinitiative werde samt der Unterschriftenliste noch einmal an die Kreisbehörde weitergegeben, so der Grafrather Rathauschef.

