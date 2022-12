Wasser-Hochbehälter muss saniert werden

Von: Andreas Daschner

Der Hochbehälter für die Wasserversorgung in Grafrath muss saniert werden. Knapp 900 000 Euro könnte dies kosten.

Grafrath – Ob sich das auch auf die Wassergebühren auswirkt, ist noch nicht klar. Das hängt davon ab, ob die Sanierung als normaler Bauunterhalt oder als Investition bewertet wird.

„Eine seriöse Aussage über eine Auswirkung auf die Gebühren ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich“, sagt Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei). Derzeit werde geprüft, wie die Sanierung einzustufen ist. Bei einer reinen Unterhaltsmaßnahme müssten die Kosten eins zu eins auf die Gebühren des Jahres der Bauarbeiten umgelegt werden – was wohl eine deutliche Erhöhung zur Folge hätte.

Wird der Hochbehälter nicht nur wiederhergestellt, sondern gegenüber seinem ursprünglichen Zustand sogar verbessert, können die Kosten über 40 bis 50 Jahre abgeschrieben werden. Sie würden dann über diesem Zeitraum in die Gebührenkalkulation einfließen und sich für die Bürger deshalb nicht so stark bemerkbar machen. Denkbar ist laut Kennerknecht, dass die Kosten auch aufgeteilt werden: in Unterhalts- und Investitionsmaßnahmen.

Bestimmte Ansprüche

Grundsätzlich ist eine Sanierung mittelfristig nicht zu umgehen, wie ein Planer im Gemeinderat erläuterte. Demnach sei das Bauwerk zwar in gutem Zustand. Allerdings entspreche die Beschichtung im Inneren nicht mehr den technischen und hygienischen Ansprüchen für ein Trinkwasserlager.

Angst um die Qualität des Wassers muss man aber nicht haben. Direkte Auswirkungen auf die Hygiene habe der Zustand des Hochbehälters noch nicht. Gleichwohl sollte die Gemeinde laut Planer die Sanierung in den nächsten vier bis fünf Jahren durchziehen.

Beginnen will der Gemeinderat beim Äußeren des Hochbehälters. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 340 000 Euro. Wann das Innere für weitere 550 000 Euro saniert wird, ist noch offen. ad

