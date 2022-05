Wiedersehen mit den Freunden nach drei Jahren

Von: Andreas Daschner

Teilen

Austausch: Bürgermeister Markus Kennerknecht (l.), Christiane Lorrain und Klaus-Dieter Nerlich. © Andreas Daschner

Corona soll ja sogar Freundschaften zerstört haben. Nicht aber die zwischen Grafrath und der französischen Partnergemeinde Lyons-la-Foret: Nach der Corona-Pause läuft der Austausch wieder. Gäste aus Frankreich sind derzeit in der Ampergemeinde.

Grafrath - Sieben Franzosen sind aus der Normandie angereist. „Eigentlich sollten es elf sein“, berichtet Klaus-Dieter Nerlich, Vorsitzender des Deutsch-Französischen Partnervereins (DFV). Wegen Krankheit mussten einige Teilnehmer absagen. Üblicherweise bestehen die Reisegesellschaften der beiden Partnerkommunen aus zehn bis 14 Teilnehmern. „Vor zwei Jahren wären es sogar 17 gewesen“, sagt Nerlich. Doch dann musste der Besuch der Gäste wegen des Ausbruchs der Pandemie abgesagt werden. Nun erfolgte also das erste Treffen seit drei Jahren. „Wir wollten das auf jeden Fall durchziehen“, sagt Nerlich. „Egal, wie viele gekommen wären.“

Der Vorsitzende des DFV hält den Austausch „gerade vor dem Hintergrund der politischen Lage weltweit für wichtig“. Die deutsch-französische Freundschaft zu pflegen, sei alles, was die Gemeinden tun können. „Aber genau das wollen wir tun.“

Unter den Gästen ist Christiane Lorrain, stellvertretende Vorsitzende des Französisch-Deutschen Vereins in Lyons-la-Foret. Sie ist gebürtig aus dem Ruhrgebiet, hat nach Frankreich geheiratet und war mit Nerlich maßgeblich am Aufbau der Partnerschaft beteiligt. Es war 2009, als Nerlich bei einem Normandie-Urlaub in einem Hotel in Lyons-la-Foret abstieg und dort die Besitzerin Lorrain kennenlernte. Besiegelt wurde die Partnerschaft schließlich 2018, als die Bürgermeister den Vertrag dafür unterzeichneten.

Die Gemeinden haben einige Gemeinsamkeiten, etwa ihre Lage in schöner Natur. In beiden Kommunen lebten bekannte Komponisten: in Lyons-la-Foret war es Maurice Ravel, in Grafrath hatte Carl Orff ein Haus. „Hier ist es genau so schön wie dort“, bringt es Lorrain auf den Punkt. Sie freut sich darüber, dass der Austausch nun wieder aufleben kann, denn: „Es sind Freundschaften unter den Familien entstanden.“

Beim offiziellen Empfang der Delegation durch Bürgermeister Markus Kennerknecht versuchte sich dieser sogar in Französisch. Trotz „Concentration“ – mit diesem Wort stimmte sich Kennerknecht auf seine Rede ein – endeten die Ausführungen zwar in einem Mischmasch aus Französisch und Deutsch. Applaus bekam der Rathauschef aber trotzdem.

Während ihres Aufenthalts werden die Franzosen Ausflüge machen und beim Maibaum-Aufstellen in Grafrath zuschauen. Am 3. Mai, einige erst tags darauf, fahren sie heim.