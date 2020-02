Sportverein ist sauer: Rowdies beschädigen Fußballplatz

Unbekannte haben offenbar am Montag den Fußballplatz der SpVgg Wildenroth als Autorennstrecke missbraucht.

Grafrath – Die Reifenspuren sind deutlich sichtbar, die Täter haben mit ihren Fahrzeugen tiefe Furchen in dem Rasenplatz verursacht.

Wenige Wochen vor Saisonstart in der A-Klasse muss die SpVgg nun den Platz schnell wieder auf Vordermann bringen. Die Vorbereitung für die Frühjahrsrunde läuft bereits. Entsprechend sauer ist Wildenroths Vizevorsitzender Thomas Urban, der selbst als Torhüter der ersten Mannschaft auf dem Platz steht: „So etwas Dummes habe ich selten gesehen.“ Der Verein hat bereits Anzeige bei der Polizei erstattet.

Urban hofft, dass irgendjemand am Montag Beobachtungen gemacht hat. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei oder der Vorstandschaft der SpVgg per E-Mail an info@spvgg-wildenroth.de melden.