Gesetzesänderung: Windräder andenken

Von: Andreas Daschner

Ein Windrad. © Johannes Jais

Flächen für Windkraftanlagen dürften wohl schon bald auf dem Gebiet der Gemeinde Grafrath ausgewiesen werden. Nötig macht es das sogenannte Wind-an-Land-Gesetz des Bundes.

Grafrath – Demnach müssen in der Region in und um München bis Ende des Jahres 2026 etwas mehr als ein Prozent der Fläche – also 6051 Hektar – dem Bund als Flächen für die Windkraft gemeldet werden. Bis Ende des Jahres 2032 müssen es sogar 1,8 Prozent sein.

„Wegducken gilt nicht“, sagte Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) dazu in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Soll heißen: Wenn dem Bund am Ende nicht genügend Flächen gemeldet werden, werden Windkraftanlagen privilegiert. Die Kommunen hätten dann kaum noch Eingriffsmöglichkeiten in den Bau der Anlagen. Angesichts der Tatsache, dass die Landeshauptstadt die Vorgabe mangels geeigneter Flächen kaum erreichen wird, stimmte Rathauschef Kennerknecht die Gemeinderatsmitglieder schon einmal darauf ein, dass dies die Kommunen im Umland kompensieren müssen. Daher sei es gut, schon jetzt geeignete Areale in den Blick zu nehmen.

Der Rathauschef möchte vorrangig mit Flächen im nördlichen Gemeindegebiet in die Diskussion gehen. Er sieht rund 50 Hektar als mögliche Flächen an – etwa drei Prozent des Gemeindegebiets. Die konkrete Diskussion darüber, welche Grafrather Gebiete für Windräder geeignet wären und welche eher nicht, wird das Gremium aber erst zu einem späteren Zeitpunkt führen. ad

