Woher die Kruzifixe kommen: Neue Broschüre über christliche Glaubenszeugnisse

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Das Kreuz ist Zeichen des Gottvertrauens. Viele erkennen im Blick zum Gekreuzigten eine Kraftquelle. Pater Flavian Michali Das Kruzifix mit den wuchtigen Balken unter dem gebogenen Kupferblech steht im Hof des einst ansehnlichen Guts Reichertsried nördlich von Kottgeisering. © mm

Kruzifixe, Hof- und Feldkreuze, Marterl, Heiligensäulen, Bildstöcke, Kapellen, Grotten, Totenbretter – die Bandbreite christlicher Glaubenszeugnisse in den drei Gemeinden ist groß.

Grafrath/Kottgeisering/Schöngeising – Nun hat der Verein Kulturlandschaft Ammersee-Lech eine Broschüre herausgegeben. Sie trägt den Titel „Religiöse Flurdenkmale.“

Diese Flurdenkmale stehen platzprägend mitten im Dorf, unter ein paar Bäumen an einem Wegkreuz, versteckt in einem Hof oder neben einer Bank an einem Aussichtspunkt. In der Masse sind es Kruzifixe aus Holz oder Metall, meist mit einem verzierten Dach, in einigen Fällen auch mit einer Rückwand.

„Die Verehrung des Kreuzes geschieht nicht nur in der Liturgie des Karfreitages“, schreibt Franziskaner-Pater Flavian Michali vom Kloster Grafrath in seinem Vorwort. „Das Kreuz ist Zeichen des Gottvertrauens, viele erkennen im Blick zum Gekreuzigten eine Kraftquelle“.

Über die Motivation, ein mehrere Meter hohes Kreuz oder auch nur ein bescheidenes Marterl irgendwo aufzustellen, haben mehrere örtliche Autoren recherchiert. War es früher die Fürbitte um Schutz der Feldfrüchte vor Unwetter, ist es heute vielfach der Hinweis auf einen Unglücksort, verbunden mit dem Gedenken an den Toten und die Sorge um sein Seelenheil.

Einige Kruzifixe wurden auch aus Dankbarkeit für die glückliche Kriegsheimkehr errichtet. In den meisten Fällen sollten Feld- und Wegkreuze Vorübergehende aber zum spontanen Gebet, etwa auf dem Wallfahrtsweg zur Rassokirche, einladen.

Die Bürgermeister der drei Gemeinden danken in ihren Begleitworten vor allem denjenigen, die sich heute noch um Pflege und Unterhalt kümmern. Heutzutage werden so gut wie keine neuen Kruzifixe mehr aufgestellt. Im Gegenteil, zwei sind als „abgegangen“ dokumentiert.

Hinzu kommt, so die Herausgeber, dass die religiöse Motivation – zumindest beim Setzen von Marterln für Unfallopfer – immer mehr zurücktritt. Und auch hier sei abzuwarten, inwieweit diese Form des Gedenkens noch Bestand hat.

75 Glaubenszeugnisse in drei Gemeinden

Entstanden ist eine über 90-seitige Broschüre, zu der auch über ein Dutzend Fotografen ihre – teils historischen – Bilder beigesteuert haben. 37 Denkmale in Grafrath, 15 in Kottgeisering und 23 in Schöngeising werden auf je einer Seite mit mehreren Fotos vorgestellt. Sofern recherchierbar, sind die Aufsteller und die Historie der Flurdenkmale genannt. Je ein Lageplan der drei Gemeinden verortet die Denkmale exakt und weitgehend vollständig. Raumgreifende Grotten und meist begehbare Kapellen ergänzen die vielen Feld- und Wegkreuze. Die Dokumentation ist zum Preis von zehn Euro in der VG Grafrath und in den Rathäusern der genannten Gemeinden zu den üblichen Öffnungszeiten erhältlich. mjk

