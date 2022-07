Wohnraum für Ukrainer auch in Grafrath dringend gesucht

Von: Andreas Daschner

Wohnraum für Menschen aus der Ukraine wird in Grafrath dringend gesucht. Derzeit sind dort 36 Kriegsflüchtlinge gemeldet, davon zwölf Kinder.

Grafrath – Alle sind privat untergebracht. Doch einige der Grafrather Familien brauchen ihren Wohnraum nun selbst wieder. Die Ukrainer müssen woanders unterkommen.

„Es war von Anfang an klar, dass die Situation mit den Gastfamilien kein Dauerzustand sein kann“, sagte Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) im Gemeinderat. Fünf Gastfamilien können nicht länger helfen. Ihr Wunsch wäre aber, dass die Ukrainer in Grafrath bleiben können. „Wir als Gemeinde können das bei der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt aber nicht leisten“, sagte der Rathauschef.

Langfristige Lösungen

Zwar wolle man den Flüchtlingen die Wohnungen im Bahnhofsgebäude anbieten. Doch das muss erst saniert werden. Kennerknecht hofft, dass der Gemeinde Wohnraum in dem Gebäude angeboten wird, in dem der Feneberg-Supermarkt untergebracht ist. Auch in weitere private Unterbringungen setzt er Hoffnungen – wobei langfristige Lösungen gesucht werden. Die Gemeinde könne die ortsübliche Miete zwischen zehn und 12,50 Euro pro Quadratmeter bezahlen, erklärte Kennerknecht auf Nachfrage von Karl Ruf (CSU/Bürgervereinigung).

Doch insgesamt wird der Wohnraum nicht ausreichen. Daher muss priorisiert werden: Familien mit Kindern, Personen mit Schwerbehinderung und Personen mit besonderem Wohnbedarf (ältere und greise Menschen) sollen Vorrang haben.

Landkreis zuständig

Für Menschen, denen keine Unterkunft angeboten werden kann, ist noch der Landkreis zuständig, wie Kennerknecht erläuterte. Das heißt, dass sie zur Not in einer Gemeinschaftsunterkunft des Kreises einen Platz bekämen. Ansonsten bliebe nur der freie Wohnungsmarkt, auf dem auch die Ukraine-Helfer im Landkreis Bleiben für ihre Schützlinge suchen.

Die Priorisierung bei der Vergabe von Wohnraum begründete Kennerknecht damit, dass alleinstehende Flüchtlinge flexibler seien, und sich eventuell leichter täten, eine Wohnung auf dem freien Markt zu finden. Bedenken gegen dieses Vorgehen äußerte Begona Prieto Peral (Grüne): „Was passiert, wenn das alle Gemeinden so machen?“, fragte sie. Sie befürchtet, dass gewisse Personengruppen dann hinten runterfallen würden. Das Gremium stimmte der Priorisierung letztlich aber gegen ihre Stimme zu.

