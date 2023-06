Zehn Jahre Sohlschwelle in der Amper bei Grafrath – eine erste Bilanz

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Es ist ein Beitrag, jedoch nicht die alleinstehende Lösung. Florian Klein Wasserwirtschaftsamt Die Sohlschwelle in der Amper bei Grafrath. Sie befindet sich in etwa an der Stelle, an der der Wurzelstock hängt. © kronenbitter

Damals war sie eher ein Vorhaben, um die Artenvielfalt zu erhöhen. Heute ist sie vorbildliches Klimaschutzprojekt, denn sie reduziert die CO 2 -Freisetzung, indem sie verhindert, dass das Ampermoos austrocknet: die Sohlschwelle in der Amper in Grafrath. Vor zehn Jahren wurde sie gebaut. Eine Zwischenbilanz.

Grafrath – Für die einen ist es eine Stromschnelle, die beim oft allzu gemütlichen Schlauchbootfahren von Stegen bis Bruck wenigstens einmal etwas Action bietet. Für die anderen ist es ein ökologisches Vorzeige-Projekt, um das Jahrzehnte vor Gericht gestritten worden ist: die Sohlschwelle bei Grafrath. Die durch Spundwände verstärkte Steinschüttung in der Amper hebt den Wasserstand bei Normal-Wasser um 40 Zentimeter an.

Ampermoos bei Grafrath: An der Badestelle

Am ehesten kann man sie bei Niedrigwasser erahnen, wenn zwischen der Badestelle hinter der Gaststätte Dampfschiff und der Rassokirche eine Kiesbank zu Tage tritt. Bei viel Wasser ist die Lage des unterirdischen Bauwerks nur durch eine stärker gekräuselte Wasseroberfläche zu erkennen.

„Aus naturschutzfachlicher Sicht bewerten wir die Sohlschwelle grundsätzlich positiv“, sagt Sven Bartschat von der Unteren Naturschutzbehörde. „Sicherlich würde das Moos in Teilbereichen sonst schlechter dastehen, aber Verbesserungen sind weiterhin möglich“. Der Einbau der Sohlschwelle hätte die negativen Auswirkungen der letzten, niederschlagsarmen Jahre bei gleichzeitig höheren Jahres- und Monatstemperaturen wahrscheinlich abgepuffert. Mit Zahlen könne das jedoch noch nicht belegt werden. „Für die Erstellung des Managementplans erfolgten in den letzten zwei Jahren Kartierungen im ganzen Ampermoos. Von den Ergebnissen erhoffen wir uns weitere Erkenntnisse“, so Bartschat.

Ampermoos bei Grafrath: Extreme Witterung

Auch wenn die Sohlschwelle die extremen Einflüsse der Witterung nicht kompensieren kann, betrachtet das Wasserwirtschaftsamt die Sohlschwelle als positiv. „Es ist ein Beitrag, jedoch nicht die alleinstehende Lösung“, erklärt Florian Klein. Zusätzlich müsse sowohl die Pflege und Bewirtschaftung der umliegenden Flächen als auch die der Nebengewässer der Amper betrachtet werden.

Seitens der Unteren Naturschutzbehörde ist geplant, durch den zusätzlichen Anstau von Entwässerungsgräben, die in die Amper münden, trockene Moorflächen zu vernässen. Nur so könne der Abbau von Torf durch Mikroorganismen und damit die Freisetzung von Kohlendioxid gestoppt werden.

Ampermoos bei Grafrath: Anstau von Gräben

Das ist unter anderem Aufgabe des Moorberaters Andreas Fuchs, der von der Regierung von Oberbayern an das Landratsamt entsandt wurde. „Die Voraussetzung für den Anstau von Gräben ist, dass die betroffenen Eigentümer zustimmen“, so Sven Bartschat. Seit über 20 Jahren werden durch die Untere Naturschutzbehörde im Rahmen eines den Sohlschwellenbau begleitenden Flurbereinigungsverfahrens Grundstücke im Moos gekauft. Aktuell seien bereits rund 50 Prozent der Moorfläche im Besitz von Landkreis, Kommunen und Naturschutzorganisationen. „Andreas Fuchs versucht nun in hydrologisch abgeschlossenen Bereichen, weitere Grundstücke zu erwerben beziehungsweise die Eigentümer für eine Vernässung zu gewinnen“, erklärt Bartschat.

Ampermoos bei Grafrath: Der Biber

Einer, der ganz unkonventionell die Wiedervernässung des Ampermooses betreibt, ist der Biber. Seine Bauwerke sind kostengünstig und punktuell ebenso effektiv. Anders als damals vor zehn Jahren, als sogar der Verwaltungsgerichtshof von besorgten Kellerbesitzern angerufen wurde, beschäftigt der Biber lediglich das Landratsamt. Zwar ist die Errichtung seines Stauwerkes, also eines Biberbaus, genehmigungsfrei, nicht aber die Entfernung desselben. Und die ist immer dann notwendig, wenn landwirtschaftliche Flächen überflutet und Drainagen rückgestaut werden.

Interview: Das sagt der Gebietsbetreuer zur Sohlschwelle

Christian Niederbichler betreut seit 25 Jahren das Ampermoos.

Herr Niederbichler, wie lautet ihre Bilanz als Gebietsbetreuer zehn Jahre nach Errichtung der Sohlschwelle?

Insgesamt positiv, vor allem wenn man an die letzten Trockenjahre denkt. Gerade dann wirkt die Sohlschwelle ja am stärksten, und da hat sie offensichtlich dazu beigetragen, Trockenschäden im Moos abzumildern. Was man schön beobachten kann, ist, dass der Wasserstand sichtbar höher ist, als vor der Sohlschwelle, vor allem in Trockenphasen.



Sind durch höhere Grundwasserstände neue Arten bei Flora oder Fauna hinzugekommen?

Nach den bisherigen Untersuchungen nicht, dafür war die Höhe der Sohlschwelle zu moderat und die zunehmenden Folgen des Klimawandels, wie Trockenphasen und Grundwasser-Tiefstände, überlagern den Effekt der Sohlschwelle. Am Beispiel der Vogelfauna fallen mir aber drei Anhaltspunkte ein, bei denen die Sohlschwelle verstärkend wirkte, immer in Kombination mit anderen Einflussgrößen, wie Niederschlagsmenge und Landschaftspflegemaßnahmen. So gab es beim Brutvogelmonitoring zwei Jahre nach dem Einbau mit sieben Revieren eine neues Maximum für das Tüpfelsumpfhuhn. So viele Reviere konnten wir vor der Sohlschwelle nicht nachweisen. Und bei der Bekassine hat sich die Zahl der Reviere im nördlichen Ampermoos seit dem Einbau erhöht, also genau in dem Bereich, in dem die Auswirkung auf den Grundwasserspiegel im Moor am größten ist. Ein weiterer Anhaltspunkt ist das bisher beste Nachwuchsjahr 2019 bei den Brachvögeln mit neun flüggen Jungvögeln.



Gibt es auch Verdrängungserscheinungen durch ein zu feuchtes Moos, zum Beispiel von Schwarzwild oder Füchsen?

Das konnte bisher nicht beobachtet werden. Dafür sind die Auswirkungen zu moderat und generell machen den Sauen Feuchte und Nässe nicht viel aus. Die schwimmen auch nach dem Sohlschwelle-Einbau durch die Amper.



Welche Auswirkungen hat die Sohlschwelle auf das von Ihnen betreute Schilfwiesen-Mahd-Management?

Die naturschutzfachlich notwendige Streumahd im Spätsommer und Herbst konnte weiterhin gut durchgeführt werden. Es gab trotz der Sohlschwelle keine negativen Auswirkungen, also, dass wegen zu großer Nässe artenreiche Flächen nicht mehr gemäht werden konnten.



Zahlreiche abgestorbene Bäume zeugen von Biber-Aktivitäten. Welche Rolle spielt der Biber im Ampermoos?

Der Biber staut Bäche oder Gräben nur an, damit er gut schwimmen und tauchen kann. Wenn der Biber Gräben anstaut, zeigt das, wie weit die Sohlschwelle wirkt oder eben nicht, sonst bräuchte er sie ja nicht anstauen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Anstau-Höhe der Sohlwelle ein politischer Kompromiss war – und zwar unterhalb der damals von Fachleuten geforderten Höhe. Der Biber hat durch seine Tätigkeit sowohl positive Auswirkungen auf das Ampermoos, als auch negative, indem er Bäume ringelt und fällt.



Wagen Sie eine Prognose zur Entwicklung der Ökologie im Ampermoos, gibt es noch Dynamik oder haben sich alle Sohlschwellen-bedingten Änderungen bereits eingestellt?

Im Norden des Ampermooses, also im Nahbereich der Sohlschwelle, erhoffe ich noch Veränderungen, da waren die zehn Jahre für einen langsamen Vegetationsumbau bei der moderaten Sohlschwelle zu wenig.



Müsste angesichts allgemein sinkender Grundwasserspiegel die Sohlschwelle nicht erhöht werden?

Wie man den Grundwasserstand im Ampermoos weiter verbessern kann, halte ich für eine zentrale Frage, die geklärt werden muss. Generell wird das Wasser- und auch Grundwasser-Management in naher Zukunft auf Grund des Klimawandels eine große Herausforderung werden. Eines zeichnet sich schon recht deutlich ab, wir werden mehr Wasser in der Landschaft halten müssen. In welcher Form das im Ampermoos geschehen kann, muss mit den entsprechenden Fachleuten geklärt werden. Bis dahin wäre es wichtig, bei den Entwässerungsgräben zu schauen, was man zumindest innerhalb des Ampermooses kurz- bis mittelfristig machen kann, zumindest, dass sie in Trockenphasen nicht ganz so schnell leer laufen. Wichtig ist mir, darauf hinzuweisen, dass es nach wie vor Zeiten und Stellen im Moos gibt, die zu trocken sind. Ich erinnere mich da an die Einsätze zum Gelegeschutz letztes Frühjahr ohne Gummistiefel, so trocken war es. Die Stellen lagen in der Südhälfte, weiter weg von der Amper. mjk