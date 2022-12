Zug schleudert Steine durch die Luft - Scheibe an Wartehäuschen zersplittert

Von: Thomas Steinhardt

Die zersplitterte Scheibe © Privat/Bundespolizei

In Grafrath im Bahnhof hat ein Zug Steine durch die Luft geschleudert. Ein Wartehäuschen wurde getroffen.

München /Grafrath - Immer wieder sucht die Bundespolizei nach Vandalen, die mutwillig Wartehäuschen an S-Bahnhaltepunkten entglasen. Dank eines Reisenden konnte nun ein Vorfall vom späten Samstagabend (10. Dezember) schnell geklärt werden, wie die Bundespolizei berichtet. Die Überraschung: Der Übeltäter kam diesmal von der Deutschen Bahn: Es war ein Schnellzug, der Schottersteine hochwirbelte und die Scheiben eines Wartehäuschens am Bahnsteig splittern ließ, berichtet die Bundespolizei.

Lauter Knall

Der Grafrather war am Samstag um 22.30 Uhr mit seinem Sohn am Gleis 1 des S-Bahnhaltepunktes Grafrath gestanden, als ein Schnellzug durch den S-Bahnhof Richtung München fuhr. Plötzlich gab es einen lauten Knall, berichtete der Grafrather später. Als er nach Durchfahrt des Zuges auf den gegenüberliegenden Bahnsteig blickte, erkannte der Mann, eine entglaste Seite eines Wartehäuschens.

Mehrere Steine am Bahnsteig

Als er sich das vor Ort genauer betrachte, erkannte er mehre Steine, die am Bahnsteig lagen, darunter einen etwa vier Zentimeter großen Stein. Er muss vom durchfahrenden Zug mitgerissen und auf den Bahnsteig gegen das Wartehäuschen geschleudert worden sein, so die Bundespolizei

Einer der Steine © Privat/Bundespolizei

„Nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn der Stein einen wartenden Passanten getroffen hätte“, so der Grafrather bei seiner Mitteilung an die Polizei. Die Münchner Bundespolizei dankt dem Mann für die Mitteilung seiner Erkenntnisse.

