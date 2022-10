Zuschüsse für Vereine auf der Kippe

Von: Andreas Daschner

Teilen

Geldscheine stecken in einer Geldbörse. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Illustration

Freiwillige Leistungen sollen 2023 wegfallen . Zuschüsse und der Betrieb des Hallenbads stehen in der Gemeinde Grafrath ab 2023 auf der Kippe. Grund dafür sind die steigenden Stromkosten. Der Gemeinderat stimmt sich auf ein schwieriges Jahr ein.

Grafrath – Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) hat derzeit unruhige Nächte. „Das Thema lässt mich nicht gut schlafen“, sagte er bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Rathauschef meint damit die ungewisse Zukunft bei der Stromversorgung.

Dabei hatte Kennerknecht zunächst noch frohlockt. Eine Bündelausschreibung für mehrere Landkreisgemeinden hatte einen Vertrag mit einem Strompreis von 69 Cent ergeben – deutlich weniger als zu befürchten stand. Doch das Problem: „Für zwei Lose bei der Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben“, so der Rathauschef. Grafrath war bei einem der Lose dabei. Das heißt: Für 2023 hat die Gemeinde keinen Stromliefervertrag.

Nun kann sich Grafrath selbst auf die Suche nach einem Anbieter begeben. Oder man geht in die Grundversorgung, bei der Strom ohne Vertrag, aber auch ohne festgeschriebenen Preis geliefert wird. Egal welche Lösung: Der Preis wird laut Kennerknecht deutlich höher ausfallen, als bisher. „Er liegt dann knapp unter einem Euro.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Zum Vergleich: In einigen Bereichen – zum Beispiel bei der Straßenbeleuchtung – lag der Arbeitspreis bislang bei vier bis fünf Cent. Dazu ist die Gemeinde alles andere als ein Kleinabnehmer, wie Kennerknecht berichtet: „Wir haben einen Stromverbrauch in Höhe von 600 000 Kilowattstunden pro Jahr.“ Was die Preissteigerung von fünf Cent auf knapp unter einen Euro mit dem Verwaltungshaushalt anstellen werde, könne sich jeder selbst ausrechnen. „Die Situation wird bei diesen Rahmenbedingungen auf jeden Fall äußerst schwierig werden.“

Bis Jahresende läuft der alte Vertrag. „Aber ab 1. Januar 2023 werden wir den Strom für viel Geld kaufen müssen“, sagt Kennerknecht. Da noch andere Unsicherheiten bei den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen vom Land dazukommen, müssen sich die Bürger wohl auf Einschränkungen gefasst machen. „Da werden wir uns freiwillige Leistungen nicht mehr leisten können“, so Kennerknecht. Davon dürften Zuschüsse betroffen sein. Auch über den Betrieb des Hallenbads könnte diskutiert werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.