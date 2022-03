Zwei Initiativen kämpfen nun für Tempo 30 in Grafrath

Von: Andreas Daschner

Teilen

Viele wünschen sich mehr Tempo 30. © Beispielfoto: Schorer

Die Bürgerinitiative (BI) für Tempo 30 auf der Kreisstraße in Grafrath bekommt Unterstützung.

Grafrath – Die Initiative „Klimaaktiv vor Ort“ schließt sich der Forderung nach dem Tempolimit an. Enttäuschung herrscht indessen über einen Beschluss des Gemeinderats.

„Es ist für mich unverständlich, dass sich die Gemeinde nicht der Initiative des Deutschen Städtetags zu Tempo 30 angeschlossen hat“, sagt Alice Vogel von „Klimaaktiv vor Ort“. Der Städtetag fordert in diesem Rahmen, dass der Bund die rechtlichen Voraussetzungen schaffen soll, dass die Kommunen „ohne weitere Einschränkung Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts dort anordnen können, wo sie es für notwendig halten“.

Im Februar wurde der Antrag der Grünen, sich dieser Initiative anzuschließen, mit 6:10 Stimmen abgelehnt. Vogel erinnert in diesem Zusammenhang an den 2020 mit großer Mehrheit gefassten Ratsbeschluss, sich für Tempo 30 einzusetzen. „Die CSU hat sich in ihrem Wahlprogramm auch für Tempo 30 ausgesprochen“, ergänzt sie. Bei der Abstimmung zur Städtetagsinitiative war die Unionsfraktion dann aber bei den Gegenstimmen dabei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Da stellt man sich schon die Frage, ob die Gemeinde die Forderung der Bürger ernst nimmt“, so Vogel weiter. Sich der Initiative anzuschließen, hätte nach ihrer Ansicht für die Kommune keine finanziellen Auswirkungen oder einen großen Arbeitsaufwand bedeutet. „Aber es wäre ein Zeichen gewesen“, sagt Vogel weiter. „Es wird immer geredet, aber wenn es darum geht, ein solches Zeichen zu setzen, folgt ein Rückzieher.“

Davon wollen sich die BI und „Klimaaktiv vor Ort“ aber nicht entmutigen lassen. Die beiden Initiativen werden sich nun gemeinsam für das Tempolimit auf der Kreisstraße – diese umfasst die Bahnhof-, Haupt- und Mauerner Straße – einsetzen. „Auch wir haben Tempo 30 schon länger auf der Agenda“, sagt Vogel. Über die BI sagt sie: „Es ist schön, dass sich am Ort nun etwas in dieser Richtung rührt.“

Mehr Mitstreiter

Die BI selbst hat derzeit rund 30 Mitglieder, „Klimaaktiv vor Ort“ kann auf 50 Aktive und Unterstützer verweisen. BI-Sprecher Hugo Kraus hofft aber noch auf mehr Mitstreiter. „Je mehr es werden, desto besser. Dann rührt sich vielleicht mal was.“ Kraus betont, dass die Initiativen sich trotz der Kritik am Ratsbeschluss aus der Parteipolitik heraushalten wollen. „Wir sind eine unpolitische Gruppierung von Menschen, die einfach mehr Lebensqualität will.

Neben rund 200 gesammelten Unterschriften – etwa 120 von Anwohnern der Hauptstraße sowie rund 80 von Anwohnern der Mauerner Straße – wird Kraus nun deshalb eine Online-Petition starten. Diese wird auf der Homepage der Bürgerinitiative www.tempo30-grafrath.de, die demnächst an den Start gehen soll, zu finden sein. Das Ergebnis der Petition soll dann an Bürgermeister Markus Kennerknecht übergeben werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.