Grafrather Federn: Autoren tun sich zusammen

Von: Andreas Daschner

Die „Grafrather Federn: (oben v.l.) Norbert Stöppel, Mona Ragheb, Norbert Rosing, Heiner Graf, (unten v.l.) Sybilla Rathmann, Simone Schmid, Christel Hiltmann, Martina Türschmann und Angela Guckenbiehl. tb-Foto: norbert rosing © tb

Insgesamt acht Buchautoren, -illustratoren und -fotografen leben in Grafrath. Beim Rassomarkt am kommenden Wochenende treten sie erstmals gemeinsam auf – als „Grafrather Federn“. An einem Stand präsentieren sie ihre Werke – auch Neuerscheinungen – und machen den Markt somit zu einer Art lokalen Buchmesse.

Grafrath – Das Gesamtwerk der Acht ist umfangreich: Jagdgeschichten, Kinderbücher oder Fotobände haben sie ebenso bereits auf den Markt gebracht wie Kriminalromane, Mundartgedichte, Erzählungen oder regionale Heimatgeschichten. Die Rede ist von Heiner Graf, Angela Guckenbiehl, Christel Hiltmann, Mona Ragheb, Norbert Rosing, Simone Schmid, Norbert Stöppel und Martina Türschmann.

Kulturreferentin hatte die Idee

Dass diese Grafrather den Rassomarkt mit ihren gemeinsamen Stand zu einer Art lokaler Buchmesse machen, ist Kulturreferentin Sybilla Rathmann zu verdanken. Der ist nämlich nicht entgangen, dass die Ampergemeinde eine ungewöhnlich große Zahl von Buchautoren, -fotografen und -illustratoren hat. „Ich hatte die Idee zu dem Stand bereits für den Christkindlmarkt 2021“, berichtet Rathmann. Doch der musste wegen der Pandemie abgesagt werden. Beim Rassomarkt klappt es nun aber.

„Alle waren hellauf begeistert von der Idee“, berichtet Heiner Graf. Er hat zuletzt mit dem Krimi „Flieg, wenn du kannst!“ von sich hören lassen – sein erster Roman nach mehreren Büchern mit Gedichten und Erzählungen. Die Idee für den Namen „Grafrather Federn“ lieferte Martina Türschmann.

Mit Angela Guckenbiehl ist auch ein Neuling in Sachen Buchveröffentlichungen dabei. Ihr Werk „Wanda – auf der Suche nach dem Glück“, ein Buch für Kinder, ist noch in der Mache. Es soll möglichst zum Rassomarkt veröffentlicht werden. Illustriert wird die Geschichte über die Raupe Wanda, der eine große Veränderung bevorsteht, von Mona Ragheb.

Gemeinsam mit Simone Schmid hat sie bereits „Die Sternkinder auf dem Alten Hackl-Hof“ veröffentlicht – ein Buch, das mittlerweile so gut wie vergriffen ist. Dafür wird Schmid beim Rassomarkt Neuigkeiten zeigen können – darunter auch ein Hörbuch. „Ich habe ,Gedichte und Geschichten‘ aus Grafrath auf CD aufgenommen“, erzählt die Autorin.

Neuveröffentlichungen werden vorgestellt

Ebenfalls pünktlich zum Rassomarkt soll auch Norbert Stöppels neues Buch „Hasi Mümmelmann und die toten Hühner“ fertig werden. Wie schon bei den Geschichten aus seinem Erstling „Boandl-kramer, du kannst warten!“ handelt es es sich um eine Jagd- und Naturgeschichte. Auch dieses Buch wird von Ragheb illustriert.

Martina Türschmann hat sich Kinderbüchern verschrieben. Gerade im Entstehen sind die Abenteuer ihrer neuesten Figur: der Hexe Eurelia. Geplanter Erscheinungstermin ist im Herbst 2023.

Bei der Grafrather Ortsarchivarin Christel Hiltmann stehen historische Themen im Mittelpunkt. In loser Folge schreibt sie für das Mitteilungsblatt über lokale Persönlichkeiten und veröffentlicht Kalender mit Motiven aus der Ortsgeschichte. Zudem war sie Redakteurin für ein Buch zum Thema „140 Jahre Bahnhof Grafrath“.

Der letzte im Bunde der „Grafrather Federn“ schwingt im eigentlichen Sinne gar keine Feder: Norbert Rosing ist Fotograf und hat unter anderem Aufnahmen im Magazin „National Geographic“ sowie diverse Bildbände veröffentlicht. Sein neuer Band „ZEN – Magie des Augenblicks“ wird zum Rassomarkt erscheinen.

Austausch mit Lesern

Dass der gemeinsame Stand am Rassomarkt zustande kommt, freut Graf: „Einige der Grafrather Autoren kannten sich zwar schon“, sagt er. „Ein umfassender Austausch kam aber erst durch die Idee von Frau Rathmann zustande.“ Und das soll nun auch den Lesern zugute kommen. Denn die „Grafrather Federn“ stehen beim Rassomarkt ihren Lesern zur Verfügung. Graf: „Die meisten von uns werden es sich nicht nehmen lassen, so lange wie möglich da zu sein und mit den Besuchern Gespräche zu führen.“

Der Rassomarkt

findet am Samstag, 25. Juni, von 15 bis 23 Uhr sowie Sonntag, 26. Juni, von 11 bis 20 Uhr vor dem Rathaus Grafrath statt. Weitere Infos im Internet auf www.vg-grafrath.de.