184 Einsätze für Gröbenzeller Feuerwehr

Die Gröbenzeller Feuerwehr hat ihre Jahresversammlung abgehalten. 59 Teilnehmer kamen ins Bürgerhaus.

Gröbenzell– Konrad Meier ließ das vergangene Jahr aus sich Sicht des Vorsitzenden des Feuerwehrvereins Revue passieren. Zahlreiche Veranstaltungen standen auf dem Programm, zum Beispiel das Saugrillen.

Kommandant Christian Weirauch zog Bilanz zur Tätigkeit der aktiven Wehr: 184 Einsätze waren zu bewältigen. Das im Juli ausgelieferte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug habe sich schon mehrfach bewährt. Lob gab es für die erfolgreiche Jugendarbeit, das Engagement der Mannschaft und die konstruktive Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Kreisbrandinspektion. Der Dank kam von Bürgermeister Martin Schäfer und dem Kreisbrandinspektor Jörg Ramel zurück.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden zwei Einsatzkräfte zum Feuerwehrmann, fünf Einsatzkräfte zum Oberfeuerwehrmann sowie je zwei Einsatzkräfte zum Hauptfeuerwehrmann und zum Löschmeister befördert.

Eine besondere Ehre wurde dem scheidenden Gröbenzeller Polizeichef Karlheinz Pangerl zuteil: Er wurde als Anerkennung für die gute Zusammenarbeit zum Ehrenmitglied des Feuerwehrvereins ernannt. Pangerl geht in Kürze in den Ruhestand, die Polizeistation in Gröbenzell wird geschlossen.