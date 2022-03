Ramadama: 200 Gröbenzeller räumen auf

Aus dem Gröbenbach wurden Dutzende Flaschen geangelt. Walter Voit und Melanie Demeter stapelten sie. © Weber

Gröbenzell soll sauberer werden und hat daher zu einem Ramadama aufgerufen. Der Erfolg war enorm: Rund 200 Bürger jeden Alters haben sich beteiligt und sammelten zusammen Müll.

Gröbenzell – In den Jahren zuvor war das Ramadama auf das Gebiet um den Böhmerweiher beschränkt. Allein hier waren etwa 45 Müllsammler unterwegs. In diesem Jahr, anlässlich des 70. Geburtstages der Gemeinde, wurde im ganzen Ort gesäubert. Sieben Treffpunkte hatte das Rathaus bestimmt, an denen die Müllsammler von Gemeinderäten und Betriebshofmitarbeitern mit Handschuhen, Mülltüten und teils auch Müllgreifern ausgestattet wurden.

Die Bürger waren in Scharen unterwegs. Mit dabei auch Marco Deissenbeck, der ausgerüstet mit Gummistiefel an den Füßen im Gröbenbach stand. Unterstützt wurde er von seinen beiden Kindern Anika und Tobias. Deissenbeck ist bereits erfahrener Müllsammler, er hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder an der Ramadama-Aktion am Böhmerweiher beteiligt.

Am Gröbenbach

Dieses Jahr hat er sich mit seinen Kindern ein Areal am nördlichen Gröbenbach zum Müllsammeln ausgesucht. Die Familie wohnt hier und sieht so täglich, dass auch dort Müll liegt. Vor allem Bier- und Weinflaschen haben die drei aus dem Bach gezogen.

Ganze Flaschenberge hat Gemeindemitarbeiterin Melanie Demeter an dem dazugehörigen Sammelpunkt am Bahnweg aufgestapelt. Auch Plastik in jeder Form und viele, viele Zigarettenkippen haben die Deissenbecks gesammelt. „Giftcocktails“, wie es der grüne Gemeinderat Walter Voit, der ebenfalls mit Handschuhen, Müllsack und Müllgreifer unterwegs war, betitelt.

Neu dazu gekommen sind bei dem anfallenden Müll die Corona-Masken. Wobei Melanie Demeter und Walter Voit überzeugt sind, dass diese gar nicht mit Absicht in der Umwelt entsorgt werden, sondern oftmals aus der Hosen-, Jacken- oder Manteltasche fallen, wenn das Handy rausgezogen wird.

Was Voit auch entdeckt hat, sind Reste vom Weihnachtsfest. Denn nahe des Treffpunktes am Kleinen Wertstoffhof am Bahnweg war wohl eine Sammelstelle für ausgediente Weihnachtsbäume. Monate später hat er dort noch einige Lamettareste eingesammelt.

E-Scooter aufgesammelt

An anderen Stellen wurden ein E-Scooter, Mopedreifen und sogar eine Wellblechbedachung aus der Natur entfernt. Mit dabei waren auch Joanna Adler und Nina Möllers mit ihren Kindern Kai, Emilia und Carlotta. In Carlottas Klasse an der Gröbenbachschule war Werbung gemacht worden, sich an der Aktion zu beteiligen. So konnte bei einem kleinen Spaziergang zum einen die Natur von Müll befreit werden und zum anderen konnten sich die Eltern der Kinder näher kennenlernen.

Konrad Maier hatte es ebenfalls zum Gröbenbach gezogen, unterstützt von Enkelin Julie. Maier war ganz begeistert von der großen Resonanz. „Toll, dass so viele Menschen gekommen sind“, schwärmt er. Auch seine Enkelin war hoch motiviert. „Das hat viel Spaß gemacht“, freut sie sich. Zum Abschluss der Aktion konnten sich die Müllsammler dann noch bei Apfelschorle, Mineralwasser, Käse- oder Wurstsemmel stärken. Allerdings war heuer die Beteiligung größer als zuvor angenommen, sodass die von der Gemeinde gestifteten 140 Semmeln gar nicht ausreichten.

