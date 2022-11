Ein Katastrophenjahr für Igel - Auffangstationen sind überlastet

Von: Tobias Gehre

Fütterung im Heizkeller: Besonders hilfsbedürftige Igel werden von Iris Bodensteiner aufgepäppelt. © Gehre

Den Igeln geht es in diesem Herbst schlecht wie lange nicht. Im heißen und trockenen Sommer fanden die Tiere nur wenig Futter und Wasser. Wer Glück hat, landet in einer der Igel-Auffangstationen. Doch die sind heuer hoffnungslos überlastet.

Gröbenzell – Igel lieben es zu graben. Im Boden finden sie Insekten und Würmer – perfekte Nahrung, um fit zu werden für den Winter. Doch heuer war das alles andere als einfach. Hitze und Trockenheit haben die Böden vielerorts zu einem undurchdringlichen Deckel werden lassen. Die Igel waren dadurch von einer ihrer wichtigsten Nahrungsquellen abgeschnitten.

Die Folgen bekommt Iris Bodensteiner nun Tag für Tag zu spüren. Das Telefon der Gröbenzeller Igel-Retterin steht nicht mehr still. Immer wieder rufen Menschen an, die kranke und entkräftete Tiere aufgelesen haben. „Heuer ging es rund vier Wochen früher los als sonst“, sagt die 53-Jährige.

Heuer besonders viele Parasiten

Besonders schlimm sei dieses Jahr der Befall mit Parasiten. Etwa 90 Prozent aller Igel, die zu ihr gebracht werden, hätten damit zu kämpfen. In ihrer Not hätten die stacheligen Gesellen Schnecken in ihren Speiseplan aufgenommen. Die bekämpfen zwar den Hunger ein wenig, tragen aber auch sehr viele Parasiten in sich, sagt Bodensteiner.

Vor allem die jüngsten Igel hätten heuer stark zu kämpfen. In den kalten Wochen im September hätten viele Igel-Mamas ihren Nachwuchs sich selbst überlassen, um sich selbst auf den Winter vorzubereiten und die kalte Jahreszeit zu überleben.

Diese kleinen und schwachen Exemplare werden dann oft von Tierfreunden aufgelesen und zu Iris Bodensteiner gebracht. Die Gröbenzellerin lindert die größte Not – entfernt Parasiten, hält die Tiere warm und füttert sie, bis sie aus dem Gröbsten raus sind. Bodensteiner betont stets, dass ihre Unterstützung nur vorübergehend ist.

Sobald die Igel über den Berg sind, geht es für sie zurück zu den Findern oder zu anderen Pflegestellen. Alleine wäre die 53-Jährige hoffnungslos überfordert mit den vielen Igeln. Deshalb hat sie sich ein Netz von etwa 30 Tierfreunden aufgebaut, die ihr bei der Versorgung der stacheligen Gesellen helfen.

Hoffnungs-Projekt

Große Hoffnung setzt die Igel-Retterin in ein Projekt, das nächstes Jahr verwirklicht werden soll: Im Gröbenzeller Gewerbegebiet sollen unter Federführung des Tierschutzvereins Fürstenfeldbruck zwei Container bezogen werden, in denen hilfsbedürftige Igel behandelt, Finder beraten und Notfälle vorübergehend betreut werden können.

Damit die Tiere diese Hilfe aber erst gar nicht benötigen, appelliert Bodensteiner an Hausbesitzer, ihre Gärten zumindest teilweise naturnäher zu gestalten. „Ein Laubhaufen, Unterschlupfe oder Astschnitt in einer Ecke können schon helfen“, so die Tierfreundin. Auch ein kleiner Durchlass im Zaun sei wichtig, damit sich die Stachler frei bewegen können.

So kann man Igeln helfen

Viele Hinweise, wie Menschen Igel unterstützen können, gibt es online unter www.igelhilfe-ffb.de. Die Helfer suchen zudem noch Unterstützer. Kontakte finden sich auch im Internetauftritt.

