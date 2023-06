Abiturverleihung am Gymnasium Gröbenzell: Chancen und Hürden haben die Schullaufbahn geprägt

Von: Hans Kürzl

Teilen

Knapp 500 Gäste füllten die Halle an der Wildmoosstraße. Die ersten Reihen waren dabei für die 106 erfolgreichen Abiturienten reserviert. © Peter Weber

106 Schüler haben am Gymnasium Gröbenzell heuer ihr Abitur bestanden. jetzt konnten sie feierlich ihre Zeugnisse entgegen nehmen.

Gröbenzell – Das bestandene Abitur, das Reifezeugnis in der Hand, die Party nach dem offiziellen Akt – all das packte der scheidende Schülersprecher Lev Kholodkov mit fünf Worten zusammen: „Es ist ein emotionaler Moment.“ Es fühle sich nun sehr real an.

Daran schloss sich Benjamin Reiser als Sprecher für die Abiturienten an: „Jeder hat hart dafür gearbeitet, dass er heute hier sitzt.“ Insbesondere erwähnte Reiser zwei Mitschüler, die sich im Laufe ihre Zeit am Gröbenzeller Gymnasium in großen persönlichen Schwierigkeiten befanden: einen Jungen mit Kontakt zur Polizei und ein Mädchen mit gesundheitlichen Schwierigkeiten.

Schüler müssen auf dem Weg zum Abi viele Hürden überwinden

„Hürden, die hoch sind, dürfen kein Teil des Vergessens sein. Sie sind ein Teil des Weges“, betonte der Abiturient. Er rief seine Mitschüler dazu auf, Hilfe anzunehmen und mit Problemen nicht hinter dem Berg zu bleiben. „Es ist in Ordnung, wenn man mal unsicher ist“, sagte Reiser. Ebenso erwähnte er, dass nicht nur die Pandemie zu den einschneidenden Erlebnissen der acht Schuljahre gehörten, sondern etwa auch wegen der hinzukommenden Sprachen neue Klassenverbünde in der sechsten und achten Jahrgangsstufe.

Irgendwann würden diese und andere schlimmere Erinnerungen verblassen, tröstete Elternbeirat Andreas Albrecht. „Denkt eher daran, dass Euch der Name der Lieblingslehrkraft noch in 40 Jahren in Erinnerung bleiben wird.“ Auch der Notenschnitt verliere mit der Zeit an Bedeutung. Wichtiger aus der Sicht Albrechts ist: „Seid froh, dass Ihr noch auf herkömmliche Art und Weise Abitur gemacht habt.“ Ein Hinweis darauf, dass Künstliche Intelligenz immer breiteren Raum einnimmt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Das Abiturzeugnis als QR-Code, das muss nicht sein“

Für die politischen Vertreter war die Abiturfeier nicht nur mit einem Ausblick in die Bildungszukunft verbunden. Sowohl bei Gröbenzells drittem Bürgermeister Gregor von Uckermann als auch bei Christian Stangl als Schulreferent des Landkreises war die Feier ebenso eine Zeitreise in die Vergangenheit – für Stangl als ehemaliges Mitglied der Schulleitung, für von Uckermann als früherer Schüler. Beide erwähnten die Schwierigkeiten um Corona und Ukrainekrieg. „Vor diesem Hintergrund ist Ihre Leistung umso beachtlicher“, so von Uckermann. Stangl sprach von einem großen persönlichen Erfolg der Absolventen. Und sagte mit Blick auf die Zukunft: „Das Abiturzeugnis als QR-Code, das muss nicht sein.“

Neben den Politikern ging Schulleiter Boris Hackl auf Chancen und Probleme rund um die Künstliche Intelligenz (KI) ein. Dass Schüler und „wohl auch Lehrkräfte“ sie nutzen würden, bezeichnete Hackl als geschickt. „Doch KI vermag nicht zu bewerten.“ Eine gute Allgemeinbildung könne dem entgegenwirken,

Hackl verglich den Wert einer guten Bildungsgrundlage mit einem Regal. Da könne sich der Inhalt bisweilen ändern. „Das Regal bleibt ein Fixpunkt, an dem man sich ausrichten kann.“ Neugierde und Wissensdrang könne keine noch so ausgereifte KI ausreichend ersetzen. „Zeigen Sie der KI die Grenzen auf“, so Hackl, der zum Schluss betonte: „Diese Rede war Hand- und Kopfarbeit.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.