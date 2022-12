AfD nominiert Kandidaten für die Landtagswahl

Teilen

Tassilo Erhardt (l.) und Peter Banholzer treten für die AfD an. © mm

Der Kreisverband Fürstenfeldbruck der AfD hat bei einer Mitgliederversammlung im Bürgerhaus Gröbenzell den Kandidaten für die Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Bruck-Ost gewählt.

Gröbemnzell - Zum Stimmkreiskandidaten gewählt wurde Peter Banholzer aus Egenhofen. Der Diplom-Betriebswirt ist im Kreisvorstand der AfD Fürstenfeldbruck stellvertretender Kreisvorsitzender. Ebenfalls im Bürgerhaus Gröbenzell wurde im Anschluss Prof. Dr. Tassilo Erhardt aus Puchheim als Stimmkreiskandidat für die Bezirkstagswahl 2023 gewählt. „Die Sehnsucht nach Normalität in diesem Land war wohl nie größer als jetzt in der größten Krise der Nachkriegszeit“ sagte Peter Banholzer in seiner Bewerbungsrede. „Mir geht es in erster Linie um ideologiefreie gute Sachpolitik und darum, dass Bayern nicht nur einen Spitzenplatz in Deutschland behält, sondern auch international leistungsfähig bleibt.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Das ist für uns aber auch eine einzigartige Chance nicht nur bisherige Nichtwähler anzusprechen, sondern uns darzustellen als die einzig verbliebene politische Alternative für konservativ-liberale Wähler,“ so Banholzer.

Auch Prof. Dr. Tassilo Erhardt möchte das bürgerliche Profil der AfD bei einem Einzug in den Bezirkstag stärken: „Primäres Ziel der kommenden Zeit muss es sein, den Menschen in unserem Land - allen Vorurteilen zum Trotz - die AfD als das zu zeigen, was sie ist: eine von Vernunft und Wohlwollen gegenüber den Bürgern geprägte Partei und ein Zuhause für alle, denen an konservativen Werten wie Familie und an der geistigen Orientierung an bewährten Normen noch gelegen ist.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.