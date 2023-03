Alarmierende Situation bei Kinderbetreuung: Viel mehr Anmeldungen als Plätze

Von: Hans Kürzl

Teilen

Kita-Plätze sind rar. © Monika Skolimowska

Der Personalmangel in der Kinderbetreuung schlägt verstärkt durch – in Gröbenzell noch schlimmer als im vergangenen Jahr.

Gröbenzell – Über 100 Plätze können heuer voraussichtlich nicht angeboten werden. Bürgermeister und Kämmerer mahnen Änderungen am System an.

Noch ist die Bedarfsanmeldung für die einzelnen Kinderbetreuungseinrichtungen nicht einmal ganz abgeschlossen, da schlägt die Gemeinde schon Alarm. „Wir haben jetzt bereits mehr Anmeldungen als Plätze“, erklärt Bürgermeister Martin Schäfer im Rahmen eines Pressegespräches am Mittwoch im Rathaus. Dabei stünden die Tage der offenen Türen erst noch an. Besonders eng stellt sich die Lage im Bereich von Kindergärten und Krippe dar. Hauptgrund ist der Personalmangel.

Ernste Situation

Die von der Gemeinde vorgelegten Zahlen zeugen von einer ernsten Situation, vor allem im evangelischen Zachäuskindergarten und im AWO-Hort Gröbenbach. Jeweils rund ein Drittel der Plätze, die laut Betriebserlaubnis belegt werden dürften, können nicht angeboten werden. Nicht viel besser sieht es vom Verhältnis her in der AWO-Schatzkiste und in der FortSchritt-Krippe Blumengarten aus. „Ein Beleg, dass wir alle betroffen sind als Träger, private wie gemeindliche“, sagte Schäfer.

Kämmerer Gregor Kamp, in dessen Amt die Kinderbetreuung angesiedelt ist, fasst das Zahlenwerk kurz und knapp so zusammen: „Die Situation ist noch schlechter als letztes Jahr.“ Zu Beginn des Kindergartenjahres 2022/23 hatten nämlich rund 90 Plätze gefehlt. Nun könnten es 100 werden.

Absage ein Schock

„Uns ist bewusst, dass eine Absage für Eltern ein Schock ist“, räumt Schäfer ein. Ab Mitte Mai werden die Erziehungsberechtigten informiert, ob ihr Kind einen Platz bekommen hat. Doch von Seiten der Gemeinde erklärt man, warum man ganz bewusst so frühzeitig an die Öffentlichkeit gegangen ist. Man wolle die Mütter und Väter vorbereiten, ihnen mehr Zeit geben, Alternativen für sich und ihre Kinder zu suchen. Schäfer nennt hier unter anderem betriebliche Betreuungseinrichtungen, Elterninitiativen oder Leih-Großeltern. Von Seiten der Gemeinde gibt es noch das Angebot, vier Betreuungseinrichtungen mit einer Reihung anzugeben. Eine Garantie, dass man einen Platz bekommt, sei das aber ebenso wenig.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Keine Anwerbung aus anderen Gemeinden

Dennoch verzichtet die Gemeinde darauf, um Kräfte aus anderen Kommunen oder Regionen zu werben. „Wir würden bei uns ein Loch schließen, aber es dafür bei anderen größer werden lassen“, betont Schäfer. Auch mit Anreizen etwa finanzieller Art würde der Personalmarkt nicht voller. Zumal laut Schäfer keiner gerne eine Arbeit in einer Einrichtung antreten wird, „von der er von vorn herein weiß, dass er dort nur eine Lücke füllt“. Es gelte die Belastung des Personals im Auge zu behalten.

Daher sprechen Bürgermeister Schäfer und Kämmerer Kamp andere Lösungsansätze an, die zum Teil aber auch nicht neu sind, etwa Abschlüsse von Flüchtlingen oder Asylbewerbern aus deren Ländern anerkennen. Oder den Personalschlüssel ändern.

Integrationskinder

Integrationskinder zum Beispiel belegen wegen des Betreuungsbedarfs derzeit drei Plätze. Das leicht herabzusetzen würde laut Kamp die Situation etwas mildern. Wenn man so will, ein Wink an eine höhere politische Ebene. Auch am besseren Image des Berufs gelte es zu arbeiten. Schäfer fängt damit gleich einmal an: „Es ist ein gut bezahlter Beruf.“

Im Juni 2022 hatten Eltern ihrem Unmut sogar in der Gemeinderatssitzung Luft gemacht. Dass man auch heuer zumindest heftige Kritik befürchtet, zeigt die Bitte in einer Pressemitteilung der Gemeinde: „Lassen Sie Ihre Enttäuschung nicht an den Mitarbeitern der Verwaltung aus.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.