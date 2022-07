Aus den turbulenten Anfangszeiten: Als Gröbenzell noch Vier-Zonen-Ort war

Die alte Bahnhofswirtschaft: Hier fand das Fest zur Gründung der Gemeinde Gröbenzell statt. Dabei war die Begeisterung darüber gar nicht so groß. © mm

Die Anfänge der selbstständigen Gemeinde Gröbenzell waren turbulent. Der Teil des Ortes, der münchnerisch bleiben wollte, setzte alle Hebel in Bewegung: Gerüchte über finanzielle Nachteile, ein „Weibersturm“ von 120 Frauen und Trauerflore, als es doch soweit war. Das ist jetzt ziemlich genau 70 Jahre her.

Gröbenzell – Es war Anfang der 1950er-Jahre, als sich 120 Frauen auf den Weg zu Münchens Oberbürgermeister Thomas Wimmer machten. Die Presse nannte das „Weibersturm“. Es spielten sich herzzerreißende Szenen ab. Einige Frauen weinten: „Sie seien von der Mutter München verstoßen worden.“ So schildert es Otto Zierer in einer Chronik aus dem Jahr 1977. Doch die ganze Jammerei brachte nichts: Am 24. Juli 1952 gab es grünes Licht vom Landtag, am 1. August wurde die Siedlung am Gröbenbach zu Gröbenzell.

Der Weg in die Selbstständigkeit war langwierig und steinig, vier Anläufe gab es. Das Siedlungsgebiet war bereits seit Hunderten von Jahren bewohnt, wie der geschichtsinteressierte Gröbenzeller Johann Böhmer herausfand. 1570 war das erste Haus mitten im Moos entstanden. 1952 lag die Zahl der Bewohner bei rund 5300.

Die Mehrheit arbeitet ein München

Die Siedlung war auf vier Kommunen aufgeteilt: Olching, Geiselbullach, Puchheim und München. Die Presse sprach – in Anlehnung an die vier Besatzungszonen – vom Vier-Zonen-Ort. Schon 1924 hatten die Siedler einen ersten Versuch unternommen, „ihre kommunalen Belange in die eigene Hand zu nehmen“, schreiben Kurt Lehnstaedt und Barbara Buck-Estner in einer Broschüre zum 50. Geburtstag des Ortes. 1920 waren bereits eine Notkirche und eine provisorische Schule entstanden. Der Darlehenskassenverein griff wenige Monate vor der Kommunalwahl 1924 die Idee der eigenen Gemeinde auf. In einer Bürgerversammlung sprachen sich 80 von 86 Teilnehmern dafür aus.

Heftiger Protest: Mit Trauerflor und Bannern machten die Siedler ihrem Ärger Luft. © mm

Da die Mehrheit der Berufstätigen in München tätig war, wurde beschlossen, dass sich die Gemeinde dem Bezirk München anschließen solle. Eine fünfköpfige Kommission beantragte beim Bezirksamt Fürstenfeldbruck die Selbstständigkeit. Doch Olching wehrte sich, da es sich für die Belange der Siedlung eingesetzt habe.

Dritter Bürgermeister

So sei die Stelle eines Dritten Bürgermeisters eingerichtet worden, die ein Gröbenzeller bekleidete: Alois Böhmer war von 1920 bis 1924 im Amt, bis 1933 folgte Johann Ernst, beide Sozialdemokraten. Es seien zudem Straßen gebaut worden, und die Gemeinde habe sich für eine neue Schule starkgemacht. Der damalige bayerische Innenminister Karl Stützel entschied, dass „kein dringendes öffentliches Bedürfnis“ bestehe, eine neue Gemeinde zu bilden. Damit war der erste Anlauf gescheitert.

Ab 1928 folgte der zweite Versuch. Das Münchner Vollstreckungsamt hatte die Adresse eines Schuldners in Gröbenzell gesucht und war dabei von einer Muttergemeinde an die nächste verwiesen worden. Das Münchner Bezirksamt schaltete sich ein und schlug vor, den Namen Gröbenzell auch amtlich zu verwenden, wozu aber eine eigene Gemeinde nötig wäre. Der Interessenverein (IVG) berief daraufhin eine Versammlung ein, in der die Mehrheit der Anwesenden die bestehenden Verhältnisse akzeptierte. Der pensionierte Lehrer Adalbert Duschl machte sich jedoch für ein selbstständiges Gröbenzell stark und sammelte Unterschriften. Doch bei einer Versammlung des IVG stieß er auf Widerstand, den Parteifreunde des Olchinger Bürgermeisters Josef Tauscheck organisiert hatten.

Olching wollte teures Gröbenzell loswerden

In den Wochen darauf bekriegten sich die Befürworter und Gegner mit Leserbriefen. Duschl verprellte mit seinem aggressiven Vorgehen zahlreiche seiner Anhänger. Im Dezember 1929 fassten die Bezirksämter den Beschluss gegen ein eigenständiges Gröbenzell. 1931 kam es zwar noch einmal zu zwei Versammlungen, doch die Begeisterung der Siedler war erloschen. Duschl selber beantragte 1932 eine Vertagung der Entscheidung, verstarb aber wenig später.

1935, in der NS-Zeit, griff Ortsgruppenleiter Martin Steger das Thema erneut auf. In Olching sah der Bürgermeister Hans Eder dies als Gelegenheit, die kostspielige Tochter Gröbenzell loszuwerden. Allein 60 000 Mark hatte Olching für die Schule und deren Erweiterung sowie das Feuerwehrhaus ausgegeben. Eder erhoffte sich, dass Gröbenzell als Gemeinde dieses Geld zurückerstatten würde.

Zuständig waren vier Polizeidienststellen

Doch 1937 kamen im Münchner Stadtrat Großstadtgelüste auf. Es folgten diverse Eingemeindungen, und das Innenministerium schlug vor, die Siedlung Gröbenzell einzugemeinden. Mit Kriegsbeginn aber waren Eingemeindungen untersagt. Doch Langwied und Aubing, die sich zunächst heftig gewehrt hatten, ereilte dieses Schicksal dennoch. Damit erstreckte sich die Stadt München bis zum Gröbenbach, und Gröbenzell wurde wieder nicht eigenständig, sondern gehörte nun teils zu München.

1948 kam es erneut zu einem Anlauf, initiiert vom Interessenverein und Parteienvertretern. Denn problematisch war es unter anderem, dass vier Polizeidienststellenzuständig waren. Parteiübergreifend wurde ein entsprechender Antrag zur Eigengemeinde an das Landratsamt gestellt. Drei Möglichkeiten boten sich an: die Angliederung an München, eine eigene Gemeinde im Kreis Bruck oder im Landkreis München. Um gegenüber Behörden besser auftreten zu können, wurde 1949 die Bürgervereinigung gegründet. Und diese ließ noch im selben Jahr in einer Versammlung die Stimmung im Ort erkunden. Die überwältigende Mehrheit sprach sich zwar für eine Eigengemeinde im Kreis Bruck aus. Doch lediglich Olching war bereit, die „teure“ Tochter zu entlassen. Die drei anderen Kommunen stimmten aber schließlich auch zu.

Fast ganzer Ortsteil war dagegen

Zur Klärung ordnete das Innenministerium für den 17. Dezember 1950 in allen Ortsteilen eine Abstimmung an. 60 Prozent der Bürger beteiligten sich, 65 Prozent davon sprachen sich dafür, 35 Prozent (der Münchner und der Puchheimer Teil) dagegen aus. Der Münchner Teil wehrte sich sogar heftig dagegen. 96,3 Prozent sagten „Nein“.

Doch der damalige bayerische Innenminister Wilhelm Hoegner verfügte, dass die Vorarbeiten fortgesetzt werden sollen. Was zur Folge hatte, dass die Fronten sich verhärteten. Es wurde zu Versammlungen aufgerufen, in denen wahre und falsche Behauptungen die Runde machten. Gerüchte über finanzielle und soziale Benachteiligungen wurden geschürt, sollte Gröbenzell zur Gemeinde werden.

Der Ministerrat aber befürwortete Ende Februar den Entwurf für die Neubildung der Gemeinde. Daraufhin wurden Trauerflore an die Häuser gehängt, Protestversammlungen einberufen, Eingaben an das Innenministerium getätigt, eine Postkartenaktion gestartet und Pressemitteilungen verfasst.

Dennoch wurde vor ziemlich genau 70 Jahren die Gemeinde Gröbenzell geboren. Und aus der Stadt München wurden 281 Hektar, aus Olching 221 Hektar, 64 Hektar aus Geiselbullach und 17,7 aus Puchheim wieder ausgegliedert.

Verwirrung um das Fest zur Eingemeindung

Es finden sich in den Chroniken Gröbenzells unterschiedliche Daten darüber, wann die Eigenständigkeit groß gefeiert wurde. „Es war der 1. August 1952, als überall von den Fahnenmasten die weißblauen Banner wehten und die neue Ortsfahne in Grün-Weiß mit dem Symbol der alten Gröbenzöllner Schranke und den Blumen der Gartenstadt aufgezogen wurden“, heißt es bei Zierer. Auch Anne-Lise von Branca führt dieses Datum auf, ebenso wie der Interessenverein. Zierer berichtet zudem von der Teilnahme des bayerischen Innenministers Wilhelm Hoegner und des ersten Bürgermeisters Bernhard Rößner. Doch Rößner wurde erst am 23. November 1952 Rathauschef. Kurt Lehnstaedt und Horst Hell datieren das Fest ein Jahr später: 1. und 2. August 1953.



Am 12. Oktober 1952 jedenfalls wurde der erste 16-köpfige Gemeinderat gewählt. Die Sitzungen fanden in einem Nebenzimmer der Bahnhofswirtschaft statt, erst 1954 konnte man das eigene Rathaus beziehen.



Die Verwaltung war bis dahin in der Bahnhofstraße 7 1/2 untergebracht, im ersten Stock damals über dem Konsum, heute ist darin ein Schreibwarengeschäft. In diesen dreieinhalb Zimmern nebst Toilette war bereits vorher eine Außenstelle der Olchinger Gemeindeverwaltung untergebracht. Einer, der hier tätig war, war Franz Haidacher, späterer Bürgermeister von Olching. Aber die Räume waren sehr beengt: Wollte jemand durch den Flur gehen, mussten die Wartenden die Beine einziehen. sus