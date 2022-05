Mensch der Tat: Als „wellcome-Engel“ 566 Stunden im Einsatz

Von: Ulrike Osman

Teilen

Mit dem E-Bike fährt die leidenschaftliche Radlerin Elisabeth Deichsel auch zu den Familien, die sie unterstützt. © pw

Wenn ein Baby auf die Welt kommt, verändert sich das ganze Leben. Der neue Alltag ist anstrengend und kann Eltern an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringen. Hilfe gibt es aber in Gestalt der „wellcome-Engel“. Ein solcher Engel ist Elisabeth Deichsel – der Mensch der Tat im Monat Mai.

Gröbenzell – Seit zwölf Jahren unterstützt die Gröbenzellerin junge Mütter in den ersten Monaten nach der Geburt. Schon als Achtjährige kümmerte sich Elisabeth Deichsel lieber um die Nachbarskinder, als mit Puppen zu spielen. Später wurde sie Kinderkrankenschwester – ein Beruf, den sie mit Leib und Seele ausfüllte. Doch als sie vor zehn Jahren mit ihrem Mann aus Stuttgart nach Bruck zog, wollte sie mit damals 60 Jahren nicht noch einmal in einer neuen Klinik anfangen.

Erster Einsatz für Zwillingspärchen

Aber eine Beschäftigung musste trotzdem her. Irgendeine Aufgabe, die auch wieder mit Kindern zu tun haben sollte. Durch einen Flyer wurde Elisabeth Deichsel auf die wellcome-Engel aufmerksam, ein ehrenamtliches Angebot für Familien kurz nach der Geburt eines Babys – eine Aufgabe wie gemacht für die tatkräftige Rentnerin mit dem großen Herz für Kinder.

Im Brucker Landkreis hatten die wellcome-Engel damals noch keinen Standort. Elisabeth Deichsel schloss sich der Einrichtung in Dachau an, doch schon ihr erster Einsatz brachte sie nach Gröbenzell. Eine Familie mit neugeborenen Zwillingen brauchte Hilfe, nicht nur wegen des doppelten Baby-Glücks. Der Vater war krank. Die Mutter zerriss sich zwischen der Betreuung der Kinder, Arztfahrten mit dem Mann und anderen Terminen. Ein- bis zweimal die Woche stand Elisabeth Deichsel der Familie für drei Stunden zur Seite. Das entspricht der üblichen Unterstützung durch die wellcome-Engel. Doch sie war auch zur Stelle, wenn spontan Not am Mann war.

Intensive Stunden erlebt

Später, als sie im Rahmen ihres Ehrenamts längst andere Familien unterstützte, kümmerte sich Elisabeth Deichsel privat weiter um die Gröbenzeller. 13 Familien mit 38 Kindern, darunter vier Zwillingspärchen, hat sie insgesamt 566 Stunden ihrer Zeit geschenkt, so sagt es die offizielle Aufstellung. „Eigentlich ist das ja nicht viel“, meint die 70-Jährige bescheiden. Doch es sind intensive Stunden, gerade wenn mehrere Kinder zu betreuen sind.

Immer die Ruhe bewahren

Die Vorstellung, mit schreienden Zwillings-Babys samt größerer Geschwister allein zu sein, mag so manchem den Schweiß auf die Stirn treiben. Elisabeth Deichsel bringt so etwas überhaupt nicht aus der Ruhe. Sie war schon wegen ihrer Fachkompetenz eine Idealbesetzung für solche Aufgaben. Nur ein einziges Mal in all den Jahren musste sie eine Mutter anrufen und nach Hause bitten, weil sich ein kleines Mädchen einfach nicht beruhigen ließ.

Mit guten Tipps für die jungen Eltern hat sie sich immer zurückgehalten. Ungefragt Ratschläge zu geben, stehe ihr nicht zu, sagt sie.

Bei der Aktion „Mensch der Tat“ kann jeder mitmachen, der sich ehrenamtlich engagiert oder jemanden kennt, der ehrenamtlich arbeitet. Bewerbungen sind möglich über www.ehrenamtsboerse-lkr-ffb.de. Wenn jemand eine andere Person vorschlägt, muss der Vorgeschlagene die Bewerbung unterschreiben, bevor sie zurückgesendet wird. Dies geschieht entweder per E-Mail an ehrenamt@buergerstiftung-lkr-ffb.de oder via Post an Ehrenamtsbörse, Münchner Straße 5/ 3. OG, 82256 Fürstenfeldbruck. Eine Jury – bestehend aus Vertretern der Bürgerstiftung, der VR-Bank und des Landratsamts kürt die Gewinner. © mm

Manchmal fiel es Elisabeth Deichsel schwer, den Mund zu halten – wenn zum Beispiel eine Mutter sich vor dem Stillen nicht die Hände wusch oder bei Kindern nicht genügend auf Sauberkeit geachtet wurde. Sie selbst schickte jedes Kind nach dem Spielplatz erst einmal zum Händewaschen und alle machten das auch brav.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Inzwischen gibt es die wellcome-Engel als Angebot des Brucker Forums auch im hiesigen Landkreis, nicht zu verwechseln mit dem Baby-Besuchsprogramm „Willkommen im Leben“, das von der Brucker Bürgerstiftung angeboten wird. Dort geht es um einmalige Beratungsgespräche, während die wellcome-Engel gegen eine geringe Gebühr Familien über einige Monate unterstützen.

Hilfe bekommt jeder, der nicht mehr kann

In der Zeit der Corona-Pandemie war Elisabeth Deichsel zur Untätigkeit verdammt und hatte fast schon zu viel Zeit für ihre Hobbys („lesen, lesen, lesen und Radfahren“). Jetzt hofft die Mutter zweier Töchter und Großmutter zweier Enkelkinder, bald wieder im Einsatz zu sein. „Wir sind für jede Mutter da, die sich etwas überfordert fühlt“, sagt die 70-Jährige. Man darf das Angebot auch in Anspruch nehmen, wenn man keine Mehrlinge, älteren Kinder, gesundheitlichen Probleme oder sonstigen Erschwernisse hat, sondern einfach nur mal durchschnaufen will.

Zu ihren allerersten Zwillingen hat Elisabeth Deichsel bis heute noch immer Kontakt, obwohl die beiden seit einigen Jahren mit ihrer Mutter in Stuttgart leben. Der Vater, der bereits bei der Geburt der Kinder schwer krank war, ist inzwischen gestorben. Erst neulich hat sie mit den Kindern telefoniert – und ihnen zum 10. Geburtstag gratuliert.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.