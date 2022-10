An Sonntagen im November: Impfaktionen in Drogerie-Märkten

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Eine Ärztin impft eine Frau gegen die Grippe. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In Kooperation mit Drogerie-Märkten (dm) in Gröbenzell und Eichenau bieten die mobilen Impf-Teams des Landratsamts Interessierten an allen Sonntagen im November die Möglichkeit, sich unkompliziert und ohne Terminvereinbarung impfen zu lassen.

Gröbenzell/Eichenau – Geimpft wird mit den an die Omikron-Variante angepassten mRNA-Impfstoffen von BioNTech BA.4/BA.5 und Moderna Spikevax BA1. Es werden der Impfausweis und ein amtliches Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) benötigt.



„Niederschwellige und unkomplizierte Impf-Angebote leisten einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie. Deshalb gilt den Verantwortlichen von dm mein Dank für die Unterstützung“, erklärt Landrat Thomas Karmasin in einer Pressemitteilung.



Die Impfaktionen finden statt am 6. November im Markt an der Olchinger Straße 68 in Gröbenzell, am 13. November an der Tannenstraße 6 in Eichenau, am 20. November wieder in Gröbenzell und am 27. November wieder in Eichenau. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 15.30 Uhr. gar

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.