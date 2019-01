Annahmestopp für größten Bücherflohmarkt

In Gröbenzell

Das ist ein neuer Rekord: In nur vier Tagen wurden über 2000 Kisten für den Gröbenzeller Bücherflohmarkt abgegeben. Die Organisatoren mussten am Freitag einen Annahmestopp verhängen. Nun können ausgerechnet am Samstag, an dem viele frei haben, keine Spenden mehr angeliefert werden.