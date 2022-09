Anstoßen auf ein halbes Jahrhundert voller Frauenpower

Von: Kathrin Böhmer

Mit einem „Hahn im Korb“: 50 Jahre Frauen-Union Gröbenzell feierten (v.l.) Elisabeth Kammerl, Brigitte Böttger, Katrin Staffler, Benjamin Miskowitsch, Renate Willems und Barbara Eichler. © WEBER

Die Gröbenzeller Frauen-Union (FU) hat am Samstag ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Der Bürgersaal war gut gefüllt.

Gröbenzell – Immerhin kamen Vertreterinnen aus fünf Jahrzehnten der FU, Kolleginnen aus dem ganzen Landkreis, Besucherinnen aus dem Ort und sogar einige männliche Gäste, die alle von Vorsitzender Barbara Eichler begrüßt wurden.

Ehrengast war Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler, die die FU selbst gut kennt. Sie war lange Jahre Ortsvorsitzende und Gemeinderätin in Gröbenzell. Laut FU-Pressemitteilung betonte sie: Frauen sind für die politische Zukunft existenziell.

CSU-Landtagsabgeordneter Benjamin Miskowitsch sagte in seiner Laudatio, dass gerade der soziale und gesellschaftspolitische Bereich eine Stärke der FU sei. Sie sei besonders in der Bürgerschaft verwurzelt durch ihre Kontakte in Kita, Schule, VHS, Bücherei und Sport. „Wer den fröhlichen Nachmittag im Bürgerhaus erlebt, erlebt die Arbeit eines tollen Teams und Frauenpower pur.“

Der „Hahn im Korb“ hatte außerdem die Aufgabe zugewiesen bekommen, den anwesenden drei Gründungsmitgliedern Mia Kimmerle, Elisabeth Kammerl und Rosi Kout einen großen Blumenstrauß als Dankeschön für ihren Einsatz zu überreichen.

Vorsitzende Barbara Eichler erinnerte mit einem Video an die vielen vergangenen Jahre. Die FU nennt diese eine Erfolgsgeschichte. Die Gäste freuten sich über die Bilder von alten Bekannten und den unterschiedlichsten Aktionen.

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung trafen sich alle bei Wein und Fingerfood an den von Renate Willems herbstlich geschmückten Tischen. Hier wurde der Mitteilung zufolge eifrig diskutiert, wie wichtig das Engagement der Frauen sei. Als Beispiele gelten Wochenmarkt, Kinderfasching, Osterbaum, Martinszug, Tauschbörse für Kinderkleider, Ferienprogramm „Kennst Du Gröbenzell?“ und Benefiz-Basare.

Auch auf politischer Bühne könne die FU punkten. Früher engagierten sich Mia Kimmerle als Vize-Bürgermeisterin, Gisela Schneid als stellvertretende Landrätin, Helga Staedl im Kreisverband oder Rosi Kout sowie Ilse Huttenloher im Gemeinderat. Heute setzen das Katrin Staffler im Bundestag, Bettina Betz im Kreistag und Brigitte Böttger, Ulrike Breitkopf und Anita Rieger im Gemeinderat fort. So sagte eine Besucherin lapidar: „Mit drei Mitgliedern stellt die FU zehn Prozent der Gemeinderatsmitglieder. Sie ist somit stärker vertreten als zwei der dortigen Parteien!“

Das alles ist laut Vize-Vorsitzender Böttger ein guter Grund, optimistisch und engagiert in die Zukunft zu schauen. Plus: „Bei uns kann jede mitmachen. Es gibt keine jungen oder alten, sondern nur aktive Frauen.“ gar

