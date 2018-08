Asylunterkünfte: Landratsamt zieht Bauanträge zurück

Weil mittlerweile viel weniger Flüchtlinge im Landkreis ankommen als noch vor zwei oder drei Jahren, hat das Landratsamt die letzten zwei Bauanträge für Unterkünfte in Gröbenzell zurückgezogen.

Gröbenzell – Konkret geht es dabei um zwei Areale an der Parkstraße sowie auf der oberen Gröbenbachwiese. Die Vorhaben hatten zu Differenzen zwischen der Kreisbehörde und der Gemeinde geführt: Anstatt in Containeranlagen, wie vom Landratsamt geplant, wollte Gröbenzell die Menschen lieber dezentral unterbringen. Um die Vorhaben des Landratsamtes zu verhindern, hatte der Gemeinderat so genannte Veränderungssperren erlassen.

Als Reaktion auf den Rückzug der Kreisbehörde hat das Gremium jüngst beschlossen, die Veränderungssperre für die Gröbenbachwiese außer Kraft zu setzen. Ob selbiges an der Parkstraße geschieht, darüber ist noch nicht entschieden. Die Rücknahme dieses Bauantrags war erst wenige Tage vor der Ferienausschusssitzung bei der Gemeinde eingegangen.

Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) zeigte sich erfreut über die Entwicklung. „Ich hatte den richtigen Riecher“, sagte der Rathaus-Chef im Ferienausschuss. Denn Anfang des Jahres habe er beim Landratsamt nachgefragt, ob dessen Anträge für die Unterkünfte aufrecht erhalten würden. Er sei bereits damals davon ausgegangen dass Anlagen in dieser Größe nicht mehr benötigt würden.

Schäfer brachte jetzt auch seine Verwunderung über die damalige Antwort des Landratsamtes zum Ausdruck. Denn die Behörde habe mitgeteilt, die Anträge würden nicht zurückgezogen.

Wie eine Sprecherin des Landratsamtes auf Nachfrage erläutert, sei Anfang des Jahres der Bedarf für Unterkünfte noch nicht klar gewesen. Mittlerweile stehe aber fest, dass auf absehbare Zeit keine neuen Unterkünfte gebraucht würden. sus