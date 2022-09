Wegen der vielen Austritte: Kirche streicht Pfarr-Stellen

Von: Kathrin Böhmer

Wegen der vielen Austritte werden Stellen gestrichen. © dpa

Die Zahl der Kirchenaustritte ist alarmierend. Nun bekommen diejenigen, die der Institution noch die Treue halten, das direkt zu spüren: Pfarrstellen werden gestrichen.

Gröbenzell – Die beliebte Gröbenzeller Pfarrerin Christine Drini geht, weil ihre Stelle dem Rotstift zum Opfer fällt. Bis 2026 wird es auch in anderen evangelischen Gemeinden im Landkreis massive Kürzungen geben.

Sie wäre gerne geblieben, daraus macht sie keinen Hehl. Im jüngsten Gemeindebrief legte die evangelische Pfarrerin Christine Drini dar, warum sie und ihre Familie Abschied von der Zachäuskirche nehmen müssen: Aufgrund der vielen Kirchenaustritte wurde ihre Stelle auf eine halbe reduziert. Sie wechsle nun nach Pasing, wo sie erste Pfarrerin ist und wohl nicht dem Rotstift zum Opfer falle, wie sie schreibt. Nichtsdestotrotz: „Die Menschen in Gröbenzell werden mir fehlen.“

Doch auch hier sind allein heuer bereits 247 Gläubige aus der Kirche ausgetreten, der Großteil katholisch und nach Bekanntwerden des nächsten Missbrauchsskandals. Dennoch muss die evangelische Kirche ebenso Konsequenzen ziehen. Wenn die Gemeinden schrumpfen, werden Stellen abgebaut.

Selbst entscheiden

Da gibt es einen Personalschlüssel, wie der Brucker Dekan Markus Ambrosy erklärt. Ein Pfarrer ist für etwa 2000 Schäfchen zuständig. Alle zehn Jahre wird dies per Landesstellenplan angepasst. Das passierte bereits im Herbst vergangenen Jahres und greift 2026. In Fürstenfeldbruck fallen ebenfalls mehrere Stellen weg. „Wir durften aber zum ersten Mal selbst entscheiden, welche“, erklärt Ambrosy. Gestrichen werden die zweite Dekanatsjugendreferentenstelle und zwei halbe Stellen in der Alten- und Krankenhausseelsorge. Eine halbe Stelle soll dafür umgewidmet werden, um die Koordination hier zu verbessern. In Puchheim fällt wie in Gröbenzell ebenfalls eine halbe Stelle weg, die beiden sollen kombiniert werden. Ambrosy sieht das positiv.

Er habe mit der Gröbenzeller Gemeinde immer exzellent zusammengearbeitet, obwohl diese eigentlich zum Prodekanat München-West gehöre. Für ihn ist klar: „Puchheim, Olching, Gröbenzell, Eichenau sind ein Lebensraum, so sollte man denken und weniger in Dekanatsgrenzen, die eh niemand kennt.“

Für Drini war dies keine Option, wie sie im Gemeindebrief mitteilt. „Ich kann mir nicht vorstellen, mein Herz auf zwei Gemeinden aufzuteilen!“ Eine Möglichkeit, die sie sich hätte vorstellen können, war die Schaffung einer ökumenischen Stelle mit St. Johann Baptist in Puchheim. Aber dafür seien die Strukturen noch nicht vorhanden, wie sie erklärt. Deshalb war ein Weggang für sie nun alternativlos, trotz der langen Zeit in Gröbenzell.

Auch Germering ist betroffen

Immerhin war die studierte Theologin neun Jahre hier. Sie kam damals mit ihrem Ehemann und zwei Kindern direkt aus Rio de Janeiro, wo sie zuvor gearbeitet hatte. Sie schätze ihre Kolleginnen, wie die erste Pfarrerin der Zachäusgemeinde, Susannne Kießling-Prinz, außerdem den engagierten Kirchenvorstand und die Ehrenamtlichen, schreibt sie. Auch in Sachen Ökumene habe man mit Roland Wittal von der Puchheimer Pfarrei St. Johann Baptist viel erreicht. Zuletzt habe es katholische und evangelische Jugendfreizeiten gegeben. Drini ist überzeugt: „ Jugendliche denken immer weniger in Konfessionen.“

Zum Prodekanat München-West gehören zudem die evangelischen Kirchen in Germering. Diese sind ebenso von den Stellenkürzungen betroffen, wie Pfarrerin Ruth Freiwald von der Jesus-Christus-Kirche berichtet. Schon jetzt geht eine halbe Stelle ab. Als Pfarrer Thomas Schmidt im Juli in den Ruhestand ging, wurde diese nicht mehr nachbesetzt. Ausgeschrieben sei lediglich eine halbe Stelle. Die Zahl der Pfarrerstellen habe sich in den vergangenen 20 Jahren von ursprünglich fünf auf 2,5 halbiert. „Das bekommen wir schon sehr zu spüren“, erklärt Freiwald. Die Zahl der Taufen und Beerdigungen, die sie betreuen, haben immens zugenommen.

