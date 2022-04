Austro-Pop-Legende macht Zwischenstopp

Von: Peter Loder

„I am from Austria“: Rainhard Fendrich kommt nach Gröbenzell. © Marcel Brell

Dass er Howard Carpendale und Vicky Leandros für Live-Konzerte in Gröbenzell verpflichten konnte, war schon eine große Nummer. Nun setzt Stockwerk-Promotor Thomas Breitenfellner noch einen drauf.

Gröbenzell – Rainhard Fendrich, Österreichs König des Austro-Pop, krönt am 28. Juli die ohnehin schon prominent besetzten Open-Air-Abende beim Gröbenzeller Stockwerk-Sommer.

„Es ist der Hammer und wirklich kein Scherz“, frohlockt Breitenfellner, nachdem er sich mit dem Coup rechtzeitig zu seinem 40. Geburtstag am 1. April quasi selbst beschenkt hat. Nur ein paar Stunden vor dem Jubelfest wurde der Vertrag mit „dem Idol meiner Jugend“ perfekt gemacht. Hartnäckig hatte Breitenfellner beim Tournee-Veranstalter des Liedermachers („Macho, Macho“, „Es lebe der Sport“) immer wieder nachgebohrt. Bis er nun in Fendrichs aktuellen Tourneeplan einen freien Tag zwischen zwei Auftritten in Unterfranken und im baden-württembergischen Calw entdeckt hat.

Mit dem Ruf „Da liegt ja Gröbenzell auf dem Weg“ lockte der Gröbenzeller Medien- und Gastro-Unternehmer den Wiener Barden. Schließlich kam nun tatsächlich die Zusage. Mit seinem aktuellen Album „Starkregen“ schreibt Fendrich derzeit erneut Chartgeschichte. In seiner fast 40 Jahre andauernden Karriere ist „Starkregen“ das 14. Studioalbum des 67-Jährigen und gleichzeitig seit 1991 das zehnte in Folge, das von Null auf Eins an die Spitze der Austria-Top-40-Charts stürmte. Nun setzen Fendrich und seine Band den Siegeszug auf der 2022-Tournee mit neuen und alten Hits fort.

Der Wiener gilt als Künstler, der ohne Kompromisse seiner Kreativität seit 40 Jahren auf der Bühne steht und dabei immer Haltung zeigt. Bevor der Kultstar am Donnerstag, 28. Juli, um 20.30 Uhr die Open-Air-Bühne in Gröbenzell betritt, werden sich andere Show-Größen bereits die Klinke in die Hand gegeben haben: Vicky Leandros am 15., Willy Astor am 21., die Spider Murphy Gang am 22., Howard Carpendale am 23. und Konstantin Wecker am 24. Juli sind weitere Stars des Schlager-Sommers, der von Jürgen Kirner und seinen Brettl-Spitzn am 14. Juli eröffnet wird. Nach Fendrich beendet Haindling am 31. Juli den musikalischen Open-Air-Part. Danach beginnt die Comedy-Phase mit Harry G, Martin Frank und Michl Müller (5., 6. und 7. August).

Der Vorverkauf

für das Konzert von Rainhard Fendrich (Tickets ab 59 Euro) hat schon begonnen. Karten gibt es für alle Konzerte unter www.kultur-ticketshop.de.

