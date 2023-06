Entenfamilie richtet sich auf Dach von Bankfiliale ein – Feuerwehr bringt sie zum Bach

Von: Kathrin Böhmer

Alle Jahre wieder brütet eine Entenfamilie auf dem Dach einer Bank an der Kirchenstraße in Gröbenzell. Die Feuerwehr hilft dann beim Schwimmunterricht. © Feuerwehr Gröbenzell

Alle Jahre wieder brütet eine Entenfamilie auf dem Dach einer Bankfiliale. Die Feuerwehr hat einer Entenfamilie in Gröbenzell dabei geholfen, zum Bach zu kommen.

Gröbenzell - Am Samstag (17. Juni 2023) wiederholte sich ein alljährliches Schauspiel in der Kirchstraße. Zehn kleine Entenküken hatte eine Entenmama in Ruhe auf dem Flachdach einer Bankfiliale ausgebrütet. Das teilt der Gröbenzeller Feuerwehrkommandant Christian Weihrauch mit.

Feuerwehr fängt Entenküken ein und bringt sie zum Gröbenbach (Dachau)

Und als die kleinen Kecken lauthals zum Wasser wollten, kam wieder die Feuerwehr mit der Drehleiter, fing die Küken behutsam ein und trug sie zum nahegelegenen Gröbenbach (Landkreis Dachau). Die Entenmutter kam dann gleich dazu und begann mit dem Schwimmunterricht.

