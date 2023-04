Band startet nach 40 Jahren mit furiosem Hit-Comeback neu durch

Von: Peter Loder

Proben schon fleißig für die Auftritte in Olching: (von links) Boris Milkovic, Hans Brugger, Don Pedro (Pseudonym), Lexi Ganser, Markus Weigel und Lothar Schneider. © PETER WEBER

Rund 40 Jahre lang war von ihr kein Ton zu hören, nun meldet sich die Henry Caddie Band mit einem furiosen Hit-Comeback auf der Livebühne zurück.

Gröbenzell – Ob Maibaumwache oder Musiknacht: Die einst sehr erfolgreichen Musiker wollen nun wieder auf ganzer Linie durchstarten.

Im Jahr 1983 waren sie ernsthafte Konkurrenz für die ganz Großen in der Branche. Mit „I werd a Mo“ stürmte die Henry Caddie Band die deutschsprachigen Hitparaden. In der Schweiz stand der Song wochenlang auf Platz Zwei. „Nur Nino di Angelo war mit Jenseits von Eden einfach nicht von Platz eins zu verdrängen“, erinnert sich Bandgründer und Drummer Hans Brugger. Der 68-jährige Gröbenzeller will es nun noch einmal wissen: Mit dem in Germerswang lebenden Musiklehrer Lothar Schneider (70) als kreativem Kopf, drei weiteren Musikern und der Musical erprobten Sängerin Alexandra Ganser (40) bereitet er sich auf ein furioses Comeback vor.

Henry Caddie Band: Einstand bei Doppel-Konzert

Ihren Einstand gibt die Gruppe bei der Olchinger Maibaumwache am 30. April und bei der Olchinger Musiknacht am 6. Mai. Die Zuhörer dürfen sich auf Ohrwürmer freuen, die zwischen 1960 und 1980 in den Discos und auf den Plattentellern rauf und runter liefen. Die Set-Liste der dreistündigen Show reicht über Songs von Tina Turner, den Beach Boys und Abba bis hin zu The Monkees und Boney M. Mit im Gepäck: Der Erfolgshit aus den 1980er-Jahren. Darauf hatte Bruggers Sohn bestanden.

Immerhin hatte dieser Hit der Band damals Ruhm gebracht. Schlager-Größen wie Ralf Siegel und Michael Holm klopften an. Sogar zum ESC, der noch Grand Prix Eurovision de la Chanson hieß, wurde die Gruppe angemeldet. Mit „Jeder Tag vergeht so schnell“ schaffte sie die Runde der letzten 24 (von 927) deutschen Bewerbern. Am Ende gewann Mary Roos und wurde 13. beim Finale in Luxemburg.

Henry Caddie Band: Der Name

Angefangen hatte diese Erfolgsgeschichte 1979. Brugger, der in Gröbenzell geboren wurde und immer noch dort lebt, hatte die Band gegründet. Er selbst spielte Schlagzeug, seit er 14 Jahre alt ist. „Ich konnte nicht tanzen und wollte so Eindruck bei den Mädchen machen“, erklärt er. Der Name Henry Caddie Band kam so zustande: Der damalige Sänger hatte einen Spleen fürs Golfen. Caddie – die Person, die beim Ballspiel auf dem Rasen die Schlägertasche trägt – fand auch Anklang bei den Musikern. Doch zu dieser Zeit waren Bands mit drei Namen angesagt (etwa Spider Murphy Gang, oder Bay City Rollers). Deshalb musste noch schnell ein Vorname her: Henry passte perfekt.

Es folgten monatlich bis zu 15 Auftritte in den größten Musiktempeln zwischen Garmisch und Bayreuth. Brugger managte alles, knüpfte Kontakte zu den Disco-Bossen mit teils schlitzohrigen Türöffner-Argumenten („Ich bin vom Finanzamt“). Das ging einige Jahre so, irgendwann gab es Differenzen mit dem Produzenten und die Gruppe wurde aufgelöst.

Henry Caddie Band: Karriere als Radiomoderator

Der damals 28-jährige Brugger startete eine Karriere als Radiomoderator, wechselte in die Schallplattenbranche und vermittelte Stars wie George Harrison oder Middle of the Road an Rundfunkstationen wie den BR. Mit den damals noch im Funkstudio plaudernden Thomas Gottschalk, Günter Jauch und Fritz Egner stand er in engem Kontakt. Erst als 50-Jähriger begann Brugger, wieder selbst Musik zu machen.

Henry Caddie Band: Geprobt wird daheim in Gröbenzell

2005 fing er wieder an, zu trommeln und gründete mit The Rocks eine neue Gruppe, die nun seit 1. April unter dem alten Namen als Henry Caddie Band auftritt. Zu Lothar Schneider, der Stars wie Jürgen Drews, Peggy March und Uriah Heep bei Tourneen weltweit begleitet hatte, gesellen sich die Münchner Sängerin Lexi Ganser, Gitarrist Boris Milkovic (52) aus Dachau, der 62-jährige Augsburger Steuerberater Markus Weigel und Don Pedro (56), Bassgitarrist, Komponist und Studiomusiker aus Landsberg.

Geprobt wird jeden Dienstagabend daheim bei Hans Brugger am westlichen Ortsrand von Gröbenzell. Im Herbst will die Band neue, selbst komponierte Songs im Studio aufnehmen. Bis dahin stehen Live-Auftritte im Mittelpunkt. „Wir präsentieren Hits, die jeder kennt, die aber von kaum einer anderen Band live gespielt werden - ohne Computer oder Diskette, dafür aber mit Chor.“

Kontakt und Kostproben auf der Homepage www.henrycaddieband.de

