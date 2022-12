Bekannter Bildhauer stiftet Bank für Heim

Ein Kunstwerk, auf dem man Pause machen kann: Susanne Uhl vom Altenheim St. Anton und Künstler Hannes Götz bei der feierlichen Einweihung in Gröbenzell. © Peter WEBER

Der alteingesessene Gröbenzeller Bildhauer Hannes Götz hat dem Altenheim St. Anton eine besondere Holzbank gestiftet. Damit will er die großen Leistungen der kirchlichen Hilfsorganisation Caritas zu deren 100. Geburtstag würdigen.

Gröbenzell – Das Gröbenzeller Altenheim St. Anton hat zwei neue Mitbewohner: eine alte Frau und ein alter Mann sind dort eingezogen, und dies auf Dauer. Allerdings haben die beiden nicht in, sondern vor dem Heim auf einer Holzbank ein neues Zuhause gefunden. Ein Einzug, der mit Glühwein, Kinderpunsch, Lebkuchen und zahlreichen Gästen feierlich gewürdigt wurde. Diakon Roland Wittal von der katholischen Kirche St. Johann Baptist sprach zudem seinen Segen aus.

Der alteingesessene Gröbenzeller Bildhauer Hannes Götz hatte die Sitzfiguren aus Pappelholz für das Heim geschaffen. „Erlebtes Leben“ nennt er sie. Die Bank ist ein Geschenk anlässlich des 100. Geburtstages der katholischen Hilfsorganisation Caritas, wie der Künstler bei der festlichen Einweihung des Werkes betonte. Er will mit seiner Spende nämlich „die großen und vielfältigen caritativen Leistungen“ der Organisation würdigen. Die Caritas ist der Träger des Heimes St. Anton.

Der 88-jährige Götz kam im Alter von fünf Jahren nach Gröbenzell. Seine Eltern hatten 1939 an der Eschenrieder Straße ein Haus gebaut. Hier hat Götz zusammen mit Ehefrau Edith vier Kinder großgezogen. Mittlerweile ist er Großvater von elf Enkeln und sechs Urenkeln.

Gedenkstätte

Eigentlich ist Götz Steinbildhauer, hat vorwiegend im Ausland, in Italien, Österreich und Ungarn gearbeitet. Er war aber auch im Brucker Raum aktiv. So hat er die Gedenkstätte für die Terroropfer der Olympischen Spiele 1972 in Fürstenfeldbruck geschaffen. Im Bürgerpark seines Heimatortes steht zudem ein von ihm gestifteter Skulpturenweg, der zum Nachdenken anregen soll. Mittlerweile arbeitet Götz überwiegend mit Holz. „Dies ist weniger zeitintensiv“, erläutert er. So wurden auch die beiden Figuren vor dem Altenheim von ihm aus Holz, aus Pappelholz, geschaffen. Die Bank, auf der die Frau und der Mann sitzen und die bewusst Platz für eine weitere Person lässt, stammt aus einer Fichte. Die Figuren sind sehr schwer. Mithilfe von Mitarbeitern des Repair-Cafés konnten sie vom Atelier Götz in die Wildmoosstraße transportiert werden.

Einen nachdenklichen Eindruck vermitteln seine beiden Skulpturen vor dem Altenheim, in sich versunken mit geschlossenen Augen, der Mann den Kopf nach vorne gebeugt, erinnern sie sich an ihr Leben, erläutert der Künstler. „Mit zunehmenden Alter denkt man mehr über das erlebte Leben nach“, weiß Götz aus eigener Erfahrung. „Man zieht seine Schlüsse, kann seine Gedanken weitergeben, Schönes erzählen“.

Unter Bewohnern, Mitarbeitern und Besuchern des Gröbenzeller Altenheimes haben die beiden Figuren bereits zu zahlreichen Gesprächen und Diskussionen geführt. Das berichtete die Heimleiterin Susanne Uhl im Rahmen der feierlichen Einweihung. „So sehe ich mich nicht“, meinten einige, andere waren begeistert. „Wie Kunst eben ist, der eine findet es gut, der andere nicht,“ fährt Uhl fort.

